Emirates allume Meiler: la première centrale nucléaire du monde arabe à être en ligne

Première dans la région: Les Émirats arabes unis sont le premier pays du monde arabe à obtenir de l’électricité à partir de sa propre centrale nucléaire. Ça ne devrait pas être la seule chose.

Selon sa propre déclaration, les Émirats arabes unis ont été le premier pays de la région arabe à mettre en service une centrale nucléaire. Le pays exploite avec succès le “premier réacteur nucléaire pacifique du monde arabe”, a déclaré le vice-président émirati et émir de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Raschid Al Maktum. A terme, le pays, qui compte une dizaine de millions d’habitants, veut couvrir un quart de ses besoins énergétiques avec la centrale nucléaire et ses quatre réacteurs. La centrale nucléaire de Baraka est située à l’ouest des Emirats sur la côte du golfe Persique et non loin de la frontière avec l’Arabie saoudite voisine.

Les travaux de construction des quatre réacteurs nucléaires ont débuté en 2012, sous la direction de la société d’État sud-coréenne KEPCO. Selon les Emirats, le contrat, qui s’élève à 20 milliards de dollars (18,5 milliards d’euros), comprend la construction, la formation des employés et l’exploitation de l’usine de 1400 mégawatts. Selon la société énergétique publique ENEC, le premier bloc sera prêt à être raccordé au réseau électrique dans quelques semaines, afin d’alimenter ensuite les ménages et les entreprises. Les Emirats voulaient émettre 21 millions de tonnes de dioxyde de carbone en moins chaque année, a rapporté l’agence de presse officielle WAM.

Les Emirats sont parmi les pays les plus riches du monde grâce à leurs revenus issus du secteur pétrolier et gazier. Malgré les ressources importantes, le pays ensoleillé tente de couvrir les besoins énergétiques domestiques par d’autres moyens. Dans la région d’Abu Dhabi, par exemple, l’un des plus grands systèmes solaires du monde a été mis en service l’été dernier. Les Émirats ont commencé leur programme d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire en 2009. L’Arabie saoudite voisine est également le moteur de l’expansion de l’énergie nucléaire. Le royaume prévoit de construire jusqu’à 16 réacteurs au cours des 20 prochaines années. En Iran, qui est situé dans la région mais n’est pas arabe, il y a aussi à un kilomètre, la centrale nucléaire de Bushehr dans le sud du pays.