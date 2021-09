Eminem va ouvrir un restaurant inspiré des paroles de Lose Yourself

Les débuts et les adieux d’Eminem sur grand écran en 2002 avec « 8 Mile » ont apporté « Lose Yourself », une chanson pour laquelle le rappeur a réussi à remporter l’Oscar dans la catégorie « Meilleure chanson originale ». Ce thème contient l’une des lignes les plus citées de toutes les chansons de sa discographie, qui fait référence aux nerfs de B Rabbit, son personnage, avant sa première bataille de rap.

« Ses paumes sont moites, ses genoux faibles, ses bras lourds. Il y a déjà du vomi sur son pull, les spaghettis de maman.

Ce restaurant ouvrira mercredi prochain 29 septembre dans la ville de Détroit, avec une grande variété de plats à base de pâtes inspirés de la cuisine italo-américaine, en plus d’avoir sa propre boutique de souvenirs appelée « The Trailer »

Pour célébrer l’ouverture de ce nouvel établissement, qui serait un must pour tout fan d’Eminem qui se vante d’en être un, le rappeur a commencé à présenter sur YouTube de curieuses publicités qui encouragent le téléspectateur à marquer une hotline spéciale où vous pouvez accéder à plus d’informations .

Selon The Detroit News, « Mom’s Spaghetti » est une collaboration entre Eminem et le groupe de restaurants de la ville « Union Joints », avec lequel le rappeur s’est déjà associé en 2017 et 2018 avec des établissements similaires. Cette association aurait utilisé le sceau de ce restaurant pour envoyer un peu plus de 400 repas aux personnels médicaux de première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

Lorsque la publicité a commencé à être diffusée à la télévision, certains fans d’Eminem avaient supposé qu’il s’agissait d’un nouvel album. Jusqu’à présent, le dernier morceau du rappeur a été « Music To Be Murdered By », qui a atteint le public en janvier 2020.