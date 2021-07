Eminem va changer d’avis que rien ne rime avec le mot orange

Il est bien connu que certains mots n’ont pas de paires de rimes. Ces mots incluent « argent », « mois », « pinte » et « discombobulate ». Même si « déconcerter » n’est peut-être pas quelque chose que vous dites dans vos conversations quotidiennes au pub, « pinte » l’est sûrement.

Y a-t-il vraiment quelque chose qui rime avec « orange » ? Marshall Mathers (AKA Eminem) a déclaré à Anderson Cooper dans une interview que si vous prononcez le mot clairement, vous pouvez (presque) le faire rimer avec d’autres mots et expressions.

« Le mot orange ne rime avec rien, et ça m’énerve un peu parce que je peux penser à beaucoup de choses qui riment avec orange. Si vous prenez le mot pour argent comptant, et que vous dites simplement » orange » , rien ne va rimer avec exactement.

Si vous l’énoncez et en faites plus d’une syllabe, or-ange, vous pouvez dire, par exemple, j’ai rangé ma charnière de porte orange, quatre pouces, et j’ai mangé du porr-idge avec George. »