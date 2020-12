Eminem surprend le camée SNL dans la parodie de Noël Stu de Pete Davidson

Pete Davidson a usurpé « Stan » d’Eminem dans un croquis de vacances sur Saturday Night Live, et même le vrai Slim Shady a fait une apparition spéciale. Sorti le Le Marshall Mathers LP en 2000 et avec des voix invitées de Dido, « Stan » raconte l’histoire d’un homme du nom de Stan qui prétend être le plus grand fan d’Eminem. Au cours de la chanson sombre, Stan écrit plusieurs lettres de fans à Eminem, pour finir par se tuer ivre et sa petite amie lorsque le rappeur ne répond pas.

Sur l’épisode du 5 décembre de Saturday Night Live, un nouveau sketch parodié avec le clip vidéo de « Stan ». Ressemblant à Devon Sawa dans la vidéo « Stan », Pete Davidson rappe les paroles en tant que fan obsessionnel similaire nommé Stu. Au lieu d’Eminem, Stu se concentre fortement sur l’obtention d’une PS5 à Noël, plaidant sa cause dans des lettres envoyées au Père Noël, joué par l’hôte Jason Bateman. Chloe Fineman, Kyle Mooney et Beck Bennett apparaissent également comme des elfes qui parlent de leur inquiétude face aux lettres continues de Stu.

« Je ne serai pas avide, ni nécessiteux, ni vous en demanderai trop. Je veux juste une chose, j’espère que vous avez encore cette touche magique », dit en partie la chanson. « Parce que recevoir ce cadeau est la seule chose qui me garde en vie. Cher Père Noël – s’il vous plaît, apportez-moi une PS5. »

Stu ajoute: « J’ai essayé d’en acheter un chez Walmart, j’ai couru dans le centre commercial comme Paul Blart. J’ai essayé d’en trouver un à vendre, mais le fait est qu’ils sont tous sortis. Yo, je suis même allé dans un Gamestop – mais ensuite je était comme, ‘Oh, attendez’ – Le Père Noël peut en faire un, l’homme a son propre atelier. «

Faire un clin d’œil au moment où Elton John et Eminem interprété la chanson ensemble à la 43e cérémonie des Grammy Awards, Bowen Yang a usurpé le chanteur de « Rocket Man » pour un couplet de son cru, en chantant comment il voulait de la même manière une PS5. Kate McKinnon apparaît également dans le croquis en tant que Dido pour chanter le refrain tout en câlinant la console de jeu vidéo dans son lit.

« Stu attend sa surprise – ouvrir une PS5. Il veut juste vraiment jouer Assassin’s Creed le jour de Noël », chante-t-elle.

Comme pour «Stan», «Stu» se termine également sur une note négative, Stu disant au Père Noël dans sa dernière lettre: «Cher M. Holly Jolly Fils d’un B ****, j’espère que vous écraserez votre traîneau et que vous finirez par face cachée dans un fossé. Je suppose que le grand Saint Nick ne peut même pas retrouver une PS5. Salut le Père Noël, j’ai bu un cinquième de lait de poule, me défie de conduire? «

Après la chanson, un Père Noël apathique décide enfin de répondre à Stu en envoyant une lettre disant au fan qu’il avait la mauvaise adresse. Avec le croquis maintenant apparemment terminé, les téléspectateurs ont eu une grande surprise quand Eminem lui-même est apparu sur un écran de télévision. Découvrant un cadeau du Père Noël sous son sapin de Noël, Eminem l’ouvre pour découvrir la PS4 que Stu avait tant voulue.

« C’est fou. Une PS5? Je n’ai même pas demandé ça », dit Eminem. «Je suppose que Shady a dû être un bon garçon cette année. Désolé Stu, tu as baisé. La vidéo de la parodie « Stu » nous vient de Saturday Night Live sur YouTube. Devon Sawa est même intervenu après avoir vu le croquis, donnant son avis sur Twitter.

