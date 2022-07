Eminem sort un nouvel album de tous ses meilleurs morceaux

Eminem vient d’annoncer qu’il sortait un album de ses plus grands succès.

Préparez vos enceintes car Slim Shady vient de faire l’été de tout le monde.

Le rappeur emblématique s’est rendu sur Twitter pour partager la suite de son album de compilation de 2005 : Rappel.

Notre nouvel album préféré sortira le 5 août et porte un nom imaginatif Appel de rideau 2.

L’album contiendra des chansons à succès des versions précédentes de l’artiste, y compris Rechute, Récupération, Marshall Mathers LP 2, Réveil, Kamikaze et Musique pour être assassiné.

Naturellement, les gens ont paniqué, l’un qualifiant la sortie de « masterclass », tandis qu’un autre a dit que nous étions encore plus excités, ajoutant : « Il sort dans moins de 30 jours mec. »

Avec un troisième sonnant pour dire: « Eminem sort son album, j’arrête tout mon monde le 5 août. C’est PRIORITY ONE! »

Eminem a déjà laissé entendre qu’il cessera de faire de la musique à l’âge de 50 ans. Crédit : Alamy

Avec le rappeur disant à VIBE qu’il n’était pas sûr de combien de temps encore [he had] dans [the] Jeu.’

Il a poursuivi en ajoutant : « Je vais toujours aimer le hip-hop. Mais combien de temps vais-je encore en faire ? Je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Mais le jour où ce n’est pas mieux que le le dernier sera probablement le jour où j’arrêterai.

« Je l’aime tellement. Mais même si je rappais à 50 ans [years old], je ne sais pas si je le sortirais. Je sais que ça me fait toujours du bien de mettre des choses sur du ruban adhésif, et… « Mettre du ruban adhésif ».

« Vous voyez, je suis de la vieille école. Les fans pourraient dire que c’est de la merde. Vous ne savez pas combien de temps les gens voudront de vous […] En réalité, si je ne rappe pas, qu’est-ce que je vais faire ? Il est trop tard pour être simplement infâme en ce moment. »

Eminem sort un nouvel album de compilation. Crédit : Alamy

Le rappeur a poursuivi en plaisantant en disant qu’il ‘espère[s]’ il n’a pas besoin d’argent pour continuer, mais il a poursuivi en disant qu’il ne se considérait pas comme une star.

Il a déclaré: « Je ne me considère pas comme une star. Évidemment, je sais que je suis une célébrité mais je ne me regarde pas sous cet angle. Je suis juste moi, mec. C’est l’une des raisons pour lesquelles je reste ici [in Detroit].