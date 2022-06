Eminem s’est moqué d’Elvis mourant dans des toilettes des années avant de faire la chanson officielle de son nouveau film

Il y a quelques années, dans une vidéo de l’une de ses chansons les plus célèbres, Eminem s’est moqué du fait qu’Elvis Presley est mort dans les toilettes – ce qui est assez gênant, étant donné que le rappeur vient de sortir une chanson officielle pour un nouveau film sur le roi de Rock and roll.

Plus tôt aujourd’hui, le 16 juin, Marshall Mathers a fait l’annonce de la nouvelle chanson « The King and I », mettant en vedette CeeLo Green, dans le cadre de la Elvis biopic bande sonore.