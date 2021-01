Eminem révèle que « Guns Blazing » était destiné au nouvel album du Dr Dre

Eminem confirme que « Guns Blazing » était à l’origine censé être sur le prochain album de Dr. Dre, confirmant qu’un suivi de « Compton » est en route.

Ce n’est pas exactement tous les jours, ni chaque année d’ailleurs, qu’un nouvel album studio de Dr. Dre émerge pour voir le jour. Pour la plupart, la musique du perfectionniste notoire a été en grande partie maintenue dans un état voûté, laissant les fans se demander si un quatrième projet est effectivement en cours. La dernière fois que nous avons entendu parler de ce front, Page Kennedy a confirmé que le nouvel album de Dre était en fait complet, affirmant que ce qu’il avait entendu sonnait comme du «feu». Jason LaVeris / FilmMagic / Maintenant, Eminem est venu avec une autre information alléchante, qui semble indiquer qu’un nouveau projet du Good Doctor est en effet à l’horizon. En fait, son Musique à assassiner par: Side B coupe de collaboration « Guns Blazing » devait à l’origine être sur le quatrième album sans titre de Dre. Slim l’a confirmé lors d’une récente interview sur Shade 45, où il a procédé à une piste par piste et à s’ouvrir sur la création de son dernier projet. « C’était en fait un disque que j’ai volé à Dre », révèle Em, aux environs de quinze minutes. «Parce qu’il m’envoyait de la musique et il n’arrêtait pas de m’envoyer de la merde et à chaque fois qu’il m’envoie, je suis comme ‘yo celui-ci est plus fou que le dernier.’ Je ne sais même pas lequel est le plus fou. Il m’envoie [‘Guns Blazing] avec son couplet et son crochet et j’étais comme ‘yo, je dois sauter sur cette merde.’ En fait, nous avons échangé quelques fois parce que j’ai fait quelques autres chansons et je me dis « yo you can celle-là que je viens de vous envoyer si je peux avoir celle-là » et nous avons un peu échangé un peu. C’est très personnel. C’est une chanson très personnelle. Bien que nous n’ayons pas encore entendu la confirmation de Dre, il devient de plus en plus difficile de nier qu’un suivi de 2015 Compton est activement dans les travaux. En espérant que quand il arrivera, nous pourrons attraper la chanson qu’Em a réellement échangée pour sécuriser « Guns Blazing » en premier lieu. Êtes-vous impatient d’entendre de la nouvelle musique du Doc?