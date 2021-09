Eminem répertorie toutes les rimes qui devraient être interdites d’utilisation

Eminem a partagé une liste de mots qui ne devraient pas être rimés les uns avec les autres pour les rappeurs potentiels. Vous pouvez voir ses choses à faire et à ne pas faire ici :

L’homme de 48 ans donne l’impression que les raps fluides improvisés semblent sans effort, et si vous avez envie d’essayer vous-même, il vous a donné un bref aperçu des mots que vous devriez éviter de rimer et a partagé une liste des rimes clichées que les rappeurs utilisent souvent lorsqu’ils sont mis sur place.

Eminem – de son vrai nom Marshall Mathers – a partagé le livestream en 2018 aux côtés d’autres stars du monde hip-hop dEnAuN, Royce Da 5’9″ et The Alchemist qui ont tous cherché à trouver le tout assez drôle et ont sûrement ébouriffé quelques plumes le long le chemin.