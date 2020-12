Eminem met en garde Drake et l’avenir sur ‘Zeus’

Eminem a eu des mots durs pour Snoop Dogg sur son nouveau morceau Zeus.

Et pourquoi pas, Snoop avait négligé de lister Shady comme l’un de ses meilleurs rappeurs cet été et Em n’a pas peur d’appeler un autre rappeur.

Em a également eu un avertissement (amical) pour Drake et Future sur la même piste.

J’ai vu les débuts les plus énormes (les plus étendus) (‘Buts)

J’ai eu une vue magnifique pour voir le jeu (voir le) à travers (à travers)

Et, Drake, ils vont se retourner contre toi (toi) un jour aussi (aussi)

Et plus vous gagnez, plus tôt (tôt) ils le feront

Ils vous appelleront une poubelle

Disant que votre nouveau n’est pas meilleur que le dernier et

Même si c’est le cas, une fois qu’ils commencent à tourner le dos

Ils ne reviendront jamais

Ils l’ont fait au hasard

Ensuite, ils mentionneront l’avenir au passé (Ouais)