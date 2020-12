Eminem livre « de la musique pour être assassinée par

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Detroit’s Finest prévoyait une chute surprise vendredi (18 décembre), et les ragots se sont avérés vrais. Eminem a ouvert 2020 en publiant son projet stellaireMusique à assassiner qui se vantait des fonctionnalités de Slaughterhouse (sans Joe Budden), Ed Sheeran, Young MA, Juice WRLD, Don Toliver, et bien d’autres. Le projet a volé la première place sur plusieurs charts, notamment Panneau d’affichageest très convoité 200, et Eminem semble également clôturer l’année avec l’album, bien que l’édition de luxe, Côté B.

Cette fois-ci, les fans ont droit à 16 pistes supplémentaires avec quelques nouvelles fonctionnalités, y compris un regard de l’insaisissable Dr. Dre sur « Guns Blazing ». Dre serait également responsable de la coproduction de « Discombobulated ». Vous trouverez des fonctionnalités supplémentaires de DJ Premier, Ty Dolla € ign, Sly Pyper et MAJ, alors consultez Em’s Musique pour être assassiné par – Side B (Deluxe Edition) et partagez vos pensées.

Tracklist

1. Alfred – Intro

2. Black Magic avec Skylar Grey

3. Thème d’Alfred

4. Tonalité sourde

5. Livre des rimes avec DJ Premier

6. B * tch favori avec Ty Dolla € ign

7. Guns Blazing ft. Dr. Dre & Sly Pyper

8. Moucheron

9. Supérieur

10. Ces démons ft. MAJ

11. Clé – Skit

12. Elle m’aime

13. Tueur

14. Zeus ft. Or blanc

15. Jusqu’ici – Intermède

16. Déconcerté

1. Prémonition – Intro

2. Jeune MA non accommodante

3. You Gon ‘Learn ft. Royce Da 5’9 « & White Gold

4. Alfred – Intermède

5. Ces Kinda Nights avec Ed Sheeran

6. Trop profond

7. Godzilla ft. Juice WRLD

8. Ténèbres

9. Leaving Heaven avec Skylar Grey

10. Yah Yah ft. Royce Da 5’9 « , Black Thought, Q-Tip et Denaun

11. Beau-père – Intro

12. Beau-père

13. Marais

14. Ne plus jamais aimer

15. Petit moteur

16. Lock It Up ft. Anderson .Paak

17. Adieu

18. No Regrets ft. Don Toliver

19. I Will ft. KXNG Crooked, Royce Da 5’9 « et Joell Ortiz

20. Alfred – Outro