Eminem et le Dr Dre reviennent aux jours de «rechute» avec «Discombobulated»

C’est drôle comment les choses finissent par se dérouler. À la suite de Rechute, de nombreux fans ont rapidement critiqué l’abondance des «accents». Maintenant, entendre Slim taquiner un retour à cette cadence notoire se heurte à rien de moins qu’une joie nostalgique. Si ce n’est pas un témoignage de Rechute statut de classique culte, considérez que Musique à assassiner par: Side B plus proche « Discombobulated » est déjà salué comme un favori des fans. Il est facile de voir l’attrait, avec le Dr Dre mêlant un banger macabre conduit par des pianos de théâtre – et ce n’est que le premier acte, chaque couplet apportant de nouveaux éléments instrumentaux hallucinogènes dans le mélange.

Lyriquement, Slim est en forme, rappelant sa propre mythologie bien établie avec des hochements de tête à ses amis et à ses ennemis. «Je viens de voler dans la cage, les flics sont à la poursuite, mais le jour où ils me rattraperont, c’est le jour où 50 ans appelleront une trêve», crache-t-il, tissant un plan parfaitement rendu. « Et mettre fin à la querelle avec lui et Ja et Ja vont vraiment cracher un bar / Ce n’est pas d’un livre du Dr Seuss et ils vont créer un groupe. » Au moment où le troisième couplet arrive, la production atteint un sommet cauchemardesque alors que Slim ferme les choses en personnage avec un adieu affectueux – et délicieusement macabre.

Bien qu’il soit peu probable que nous voyons jamais le légendaire Rechute 2, « Discombobulated » est la meilleure chose suivante. Découvrez-le par vous-même et montrez de l’amour au tout nouvel album d’Eminem en l’écoutant ici.

