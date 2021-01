Eminem dit que la parodie de « Stan » de Pete Davidson sur « SNL » était « en fait vraiment bonne »

Eminem dit qu’il a été surpris de la bonne parodie de « Stan » de Pete Davidson pour « SNL ».

Eminem dit qu’il a regardé la parodie « Stan » de Pete Davidson sur Saturday Night Live et que la performance était « vraiment très bonne. »

Presley Ann / Pendant le sketch, Davidson joue un fan fou du Père Noël nommé Stu. Eminem a déclaré à Zane Lowe d’Apple Music qu’il n’était pas sûr au départ de la façon dont le sketch se jouerait lorsqu’il a reçu les paroles: Je me souviens qu’ils m’ont envoyé les paroles et je les lisais sur papier et je me suis dit: « Oh, je ne sais pas si ça va être si bon. » Et puis le poids, quand il l’a dit, je me suis dit: ‘Holy sh-t.’ Il l’a dit si bien qu’il a vendu chaque chose. Vous ne pouvez pas… Tout d’abord, les raps de tout le monde sont terribles sur papier, non? Parce que vous ne le savez pas forcément à moins d’être vous-même rappeur. Vous ne savez pas forcément où… Même si vous êtes, vous ne savez pas où ils vont frapper le rythme, dans quelle poche ils vont choisir. Ouais. Et il était dans une poche malade. Il était comme, il allait en quelque sorte et il allait un peu plus vite, puis il a en quelque sorte ralenti pour que vous puissiez comprendre ce qu’il vient de dire la première fois que vous l’entendez. Ouais. Sa livraison était à coup sûr vraiment sur le point car ce n’était pas ce à quoi je m’attendais quand je l’ai vue. J’étais comme, ‘Mec, c’est vraiment très bien.’ Le tout était super. Le sketch a surtout été salué par les fans en ligne. Découvrez le clip ici.

