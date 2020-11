Eminem déconcerté par le remix bizarre de « Godzilla »

Eminem se trouve complètement déconcerté, et peut-être même captivé, par un étrange remix de son « Godzilla » assisté par Juice WRLD.

Eminem et les médias sociaux ne sont pas exactement un match fait au paradis. En fait, Slim a ouvertement désavoué la technologie sur Le Marshall Mathers LP 2 chanson « So Far », sans parler de sa découverte du selfie, que les fans regardaient horrifiés en temps réel. Dans tous les cas, c’est devenu l’une de ses qualités les plus attachantes et rend ses publications inhabituelles beaucoup plus percutantes – même lorsqu’il adopte simplement une partie du contenu plus zanier que la vaste étendue d’Internet a à offrir. Frederick M. Brown / Hier soir, Em s’est retrouvé fasciné par une interprétation vraiment bizarre de « Godzilla », son single à succès assisté par Juice WRLD de janvier. Musique à assassiner. À tel point qu’il a pris sur lui de partager un clip sur sa page Instagram, posant une question qui préoccupe tous nos esprits collectifs: « WTF- qui a fait ça? » Une bonne question, étant donné la nature de la vidéo, qui trouve le vers adroit d’Eminem remplacé par une version inspirée de Chris D’Elia, une version qui semble aimer imiter sa cadence animée. Alors que de nombreux fans ont rapidement pris un coup de pied, Eminem ayant vraisemblablement ri à ses propres frais, cette interprétation loufoque de « Godzilla » contribue grandement à faire la lumière sur les coins et recoins étranges de la comédie sur Internet. En vérité, les universitaires se retrouveront probablement à étudier la culture des mèmes au fil des ans, essayant de comprendre ce qui les rend exactement si addictifs – même le Dieu du rap lui-même n’est pas à l’abri de leur chant de sirène. Sommes-nous vraiment surpris, cependant? C’est, après tout, l’esprit derrière « FACK ». Regardez le clip ci-dessous, et qui sait – peut-être verrons-nous Slim le référencer dans un morceau à venir, comme il l’a fait auparavant avec la tristement célèbre impression de D’Elia.