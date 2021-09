Eminem anticipe une nouvelle collaboration sur la suite de « Venom »

En 2018, le premier volet de « Venom » n’a peut-être pas été aussi bien accueilli par la critique spécialisée, mais la réponse chaleureuse du public et la façon dont cela s’est reflété dans sa collection au box-office étaient plus que suffisants pour qu’Eddie Brock et son compagnon symbiote puissent obtenir une suite, qui est très proche de sortir en salles.

L’un des éléments les plus acclamés par les fans de ce film a été la glorieuse contribution du rappeur Eminem dans le thème principal de sa bande originale, que nous avons pu apprécier lors de l’animation du générique de fin, et il semble que le musicien se prépare à revenir avec plus .

Dans son thème de l’année 2018, qu’il a simplement intitulé « Venom », Eminem a présenté, comme d’habitude dans sa discographie, une série de références pleines d’esprit sur la nature du personnage principal du film et sa relation avec son nouvel ami de l’espace, rapper du point de vue du fluide étant étranger.

A travers son compte officiel sur Twitter, Eminem a présenté une publication dans laquelle il fait allusion à l’existence d’un nouveau single promotionnel. En présentant l’animation officielle du titre « Venom : Let There Be Carnage », le rappeur a signalé que quelque chose était en route, avec la collaboration de Skylar Gray, Polo G et Mozzy, taguant chacun de ces artistes dans leur publication.

« Venom: Let There Be Carnage » n’a plus la participation de Ruben Fleischer en tant que réalisateur. Au lieu de cela, Tom Hardy, qui est le scénariste et producteur exécutif du film, a personnellement choisi Andy Serkis comme réalisateur de cet épisode, en raison de la facilité de Serkis à modéliser et à créer des personnages en CGI.

Tom Hardy incarne à nouveau le journaliste Eddie Brock, qui doit maintenant faire face à une nouvelle menace après la libération du dangereux tueur en série Cletus Kasady, qui après avoir été infecté par le même symbiote spatial, prend une nouvelle forme sous le nom de Carnage. « Venom: Let There Be Carnage » a une date de sortie prévue pour le 6 octobre dans les cinémas mexicains.