Eminem a partagé une partie de la chanson qu’il a composée pour Venom : Let There Be Carnage

Le talentueux rappeur a confirmé dans ses réseaux qu’il collaborera à nouveau avec sa musique pour la suite de Venom. Il l’avait déjà fait dans l’entrée originale de Lethal Protector.

Rappeur Eminem collabore à nouveau avec la franchise Venin. Il l’avait déjà fait dans le premier film avec Tom Hardy et maintenant il revient avec sa musique pour accélérer le cœur des adeptes du symbiote le plus célèbre du monde. Profitant de Twitter, le musicien a souligné cette collaboration pour le film et il y a même un aperçu de son travail. Venin a tout le rythme en sa faveur pour affronter le redoutable méchant Carnage.

18 secondes de musique jouent au poste de Eminem ce qui confirme également la participation d’autres artistes à cette collaboration : Gris Skylar, Polo G et Mozzy. La course de Eminem a commencé en 1996 avec l’album Infini et depuis lors, il s’est positionné dans le monde de la musique avec 11 albums, parmi lesquels se démarquent The Marshal Mathers LP et The Eminem Show. L’artiste a remporté de nombreux Grammy Awards et le oscar pour son thème Vous perdre du film 8 miles.

Eminem et une nouvelle chanson pour Venom : Let There Be Carnage

Le musicien a apporté ses talents au film original du symbiote personnifié par Tom Hardy avec son sujet intitulé Venom (Musique du film). La chanson a été bien accueillie par les fans de Lethal Protector grâce à l’énergie et l’atmosphère que l’artiste apporte à une performance qui va de pair avec un film sur un héros qui entame un chemin difficile.

Venom : qu’il y ait un carnage affrontera le symbiote qui partage son corps avec le journaliste Eddie Brock avec l’une des pires menaces Univers des personnages de Sony Spider-Man il peut offrir : Carnage. Cet extraterrestre rejoindra le tueur en série Cletus Kasady et ensemble ils commenceront un chemin de massacre qui Venin doit s’arrêter.

Les stars de cinéma Tom Hardy comme Eddie Brock, Woody harrelson comme Carnage, Michelle Williams comme Anne Weying, Naomie Harris comme Shriek, Reid scott comme Dan Lewis et Stephen Graham comme le détective Mulligan. Le film est réalisé par l’expert en Motion Capture, Andy Serkis. Venom : qu’il y ait un carnage sortira en salles le 14 octobre.

