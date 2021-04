Emily VanCamp explique pourquoi Sharon Carter n’a pas besoin d’une relation Marvel

Le faucon et le soldat de l’hiver est la dernière série originale du Univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney + et là, ils nous ont ramené de nombreux personnages tels que Baron Zemo, interpreté par Daniel Brühl, qui était à la mode ces jours-ci pour la révélation de la scène complète de lui dansant dans l’épisode 3. Aussi nous avons eu le retour de sharon carter Oui Emily VanCamp a expliqué une question des fans.

Après la première du troisième chapitre, nous avons revu Sharon, qui est la nièce de Peggy Carter, la partenaire de Steve Rogers, et nous nous sommes rencontrés pour la première fois au MCU dans les films Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver Oui Captain America: guerre civile. Nous découvrons ici qu’il se trouve sur l’île de Madripoor et conclut un accord avec Sam Wilson pour effacer son nom et pouvoir voyager aux États-Unis.

Votre interprète, Emily VanCamp, a récemment parlé avec le médium ET et il a parlé du nouveau rôle que sa figure occupe dans la production Marvel et de la façon dont il a reçu l’affection des fans: « Je suis si heureux que les gens soient heureux de retrouver Sharon. On ne sait jamais. C’est un fandom très particulier et vous voulez qu’ils soient fiers. ». Aussi expliqué pourquoi vous n’avez pas besoin d’un intérêt amoureux pour la fiction.

« Non! Elle n’a pas besoin d’un intérêt amoureux. Nous l’avons déjà essayé avec Steve et c’est devenu trop bizarre. Honnêtement, je pense que l’une des bonnes choses à propos de Sharon et de jouer à nouveau ce personnage est que nous pouvons nous éloigner du genre. d’histoire d’amour de tout cela et d’explorer Sharon telle que nous la voyons maintenant et ce qu’elle a vécu. Il s’agit plus de cela que d’essayer d’établir une sorte de connexion amoureuse. « il expliqua.

Sans révéler trop de données, puisqu’il reste encore trois épisodes à sortir, il a prévisualisé un peu de choses à venir: « Je dirai qu’il y a plus de personnages à venir, ce qui est passionnant. ». Cette déclaration va de pair avec une fuite des dernières heures qui pointe vers un grand camée qui sera, mais pour le moment, il n’y a aucune nouvelle de qui ce sera. Le cinquième chapitre arrivera le vendredi 16 avril et seulement deux iront à la fin.