Emily VanCamp décrit son expérience d’audition pour le MCU

Les premiers pas d’Emily VanCamp dans le MCU se sont déroulés à travers « Captain America: The Inter Soldier », un film dans lequel elle a fait ses débuts en tant que Sharon Carter, nièce de la légendaire agent du SHIELD Peggy Carter qui travaillait comme agent spécial d’infiltration de Nick Fury.

Après avoir rejoint la CIA lorsque Hydra a pris le contrôle du SHIELD, le personnage de VanCamp se met à nouveau en danger en aidant Steve Rogers (Chris Evans) dans « Captain America: Civil War », en l’aidant à récupérer son bouclier et l’équipe du Falcon, violant les accords de Sokovie et commencer une nouvelle vie en tant que fugitif.

Emily VanCamp a fait un retour impressionnant au MCU dans la série « Falcon and the Winter Soldier », révélant que Sharon vit à Madripoor et, à la fin de la saison, on montre qu’elle est la leader de ce genre de nation criminelle , et Elle utiliserait son nouveau poste d’agent de la CIA pour révéler des secrets du gouvernement, anticipant sa présence en tant que nouveau méchant dans la franchise.

Lors d’une récente conversation avec Collider, VanCamp a rappelé son audition avec Chris Evans pour le film «Captain America: The Winter Soldier», notant qu’en plus de l’acteur, le producteur Nate Moore et les frères Russo étaient présents. Malgré ses nerfs, elle a assuré que tout le monde était très gentil avec elle, décrivant son comportement comme quelque chose de « charmant ».

Je me souviens que je me sentais comme si c’était vraiment bien et que tout le monde était si gentil et cela a presque défini mon sentiment général de faire partie de ces films et du MCU en général.

Malgré la rigidité des mesures prises par Marvel Studios pour garder une grande partie de ses projets secrets, cela contraste avec l’agréable impression initiale qu’Emily VanCamp avait sur les responsables de la franchise, ce qui s’est avéré être un facteur important dans la décision encore une fois pour revenir avec le personnage de Sharon Carter.

Avec le début du développement d’un nouveau film «Captain America» avec Anthony Mackie portant le manteau du héros des étoiles et des rayures, on ne sait toujours pas si VanCamp fera partie de ce nouveau film ou si nous verrons son personnage encore plus tôt dans une autre des productions du studio, ce qui est déjà très attendu par certains fans de la franchise.