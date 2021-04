Emily VanCamp admet que son Captain America Kiss a rendu les choses un peu gênantes dans le MCU

Le MCU a fait un travail impressionnant en créant un récit unifié à travers plusieurs films sur plus d’une décennie. Mais certains hoquets en cours de route sont inévitables, au niveau de l’histoire. L’une des plus flagrantes a été la brève romance entre Steve Rogers alias Captain America et Sharon Carter, nièce de Peggy Carter, que Steve a fini par épouser. Emily VanCamp, qui joue Sharon, a récemment admis à Variety que le baiser que son personnage avait partagé avec Captain America commençait à paraître assez discutable après Avengers: Fin de partie.

« Il y a eu pas mal de contrecoup à ce sujet. Avec Sharon, on a toujours essayé de l’intégrer et ces films sont tout simplement trop gros, et c’est tout à fait compréhensible. Pour voir qui elle est devenue au cours de cette longue période, et indépendant de Capitaine Amérique comme nous le connaissons, est vraiment intéressant pour moi. L’intrigue pour moi était de voir qui est Sharon maintenant … Je veux dire, écoute, tu dois rire. Certains de ces scénarios sont lus et d’autres non. Mais, vous savez, je pensais que c’était un film incroyable. C’est juste une de ces choses. «

La vérité est que, bien que les films semblent toujours s’emboîter dans un seul scénario, les créatifs derrière le MCU ont pratiquement tout inventé au fur et à mesure, testant pour voir ce qui fonctionnait pour le public et changeant les intrigues ou les motivations des personnages. d’un film à l’autre si nécessaire.

Heureusement, Emily VanCamp a maintenant une deuxième course dans le MCU dans un rôle beaucoup plus important que le copain discutable de Steve. L’actrice reprend son rôle dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Dans la mini-série, Sharon Carter revient pour rencontrer Sam Wilson alias Falcon et Bucky Barners alias The Winter Soldier.

Mais cette version de Sharon n’est pas la même qu’avant. Après avoir aidé Steve dans la guerre civile, elle a été qualifiée de criminelle et est partie en fuite. Maintenant, le personnage semble avoir un côté dur pour elle, et il y a même des indices qu’elle pourrait être le principal méchant « Power Broker » Selon VanCamp, beaucoup de choses se sont passées dans la vie personnelle de Sharon qui l’ont fondamentalement changée.

« Ce que nous savons, c’est [Sharon] sacrifié énormément pour la cause. Quand elle est en fuite, nous ne savons pas où elle a été, mais vous pouvez certainement imaginer qu’il y aurait une sorte de, vous savez, je veux dire – comment dire? Il y a un peu plus d’avantage à Sharon que nous n’en avons jamais vu. Elle n’est plus une jeune agent aux yeux écarquillés. Elle est un peu rugueuse sur les bords. Découvrons-nous exactement ce qu’elle a dû faire pour être là où elle est maintenant et survivre? Non, mais nous avons le sentiment que cela n’a pas toujours été facile et que les sacrifices qu’elle a consentis n’en valaient pas toujours la peine dans son esprit. C’était plutôt cool de voir cette puce sur son épaule que nous n’avions jamais vraiment vue auparavant. «

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. De nouveaux épisodes font leurs débuts les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle vient de Variety.

Sujets: Captain America