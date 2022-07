Emily The Criminal: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Place Aubrey a eu toute une carrière indépendante depuis son premier rôle principal dans Sécurité non assurée en 2012. Elle a participé à dix premières du Festival du film de Sundance au cours des dix dernières années, gagnant sa place en tant que « America’s Indie Sweetheart ». Avec des succès d’audience comme Ingrid va à l’ouest (2017) et Ours noir (2020), Plaza a été l’un des meilleurs sur le petit écran. Cela continue avec son dernier film Emily la criminelle.

Alors que le film a été créé avec un autre de Plaza, Fais-moi tourner, le premier a brillé avec ses critiques élogieuses. Le film bénéficiera d’une sortie en salles limitée à la mi-août. Cependant, d’ici là, voici ce que les téléspectateurs doivent savoir sur Emily la criminelle.

Emily la criminelle : l’intrigue

Plaza a abordé de nombreux rôles dans son temps en tant qu’actrice. Elle a fait l’humour sardonique pendant son temps comme April Ludgate dans Parcs et loisirs (2009-2015,2020). Elle a même montré qu’elle pouvait être assez déséquilibrée avec des rôles comme Ingrid Thorburn dans Ingrid va à l’ouest et Tatiana Darcy dans Mike et Dave ont besoin de dates de mariage (2016). Dans Emily la criminelleles fans pourront voir l’actrice conquérir le drame sous un tout nouveau jour.

Emily est diplômée d’une école d’art avec une dette croissante et un casier judiciaire. Elle a du mal à joindre les deux bouts, alors que fait-elle ? Elle est impliquée dans une arnaque à la carte de crédit en tant que « client factice ». Cependant, cela s’avère bientôt ne pas gratter la démangeaison qu’Emily a acquise pour le jeu criminel, et elle, avec l’intermédiaire Youcef (Theo Rossi), a jeté son dévolu sur des ambitions plus élevées. Mais est-ce que ce sera une entreprise trop importante pour un jeune escroc ? Le public devra trouver la réponse à cette question dans les salles.





Emily la criminelle : les acteurs et l’équipe technique

Mis à part Plaza, le film a également un casting assez décent. Theo Rossi joue Youcef, le partenaire d’Emily de Plaza. Les fans le reconnaîtront instantanément à partir de son époque Fils de l’anarchie (2008-2014) comme « Jus ». Megalyn Echikunwoke, immédiatement reconnaissable depuis son époque 90210 (2011-2012) dans le rôle de Holly Strickler, joue également dans le film. D’autres acteurs du projet incluent Gina Gershon (Riverdale, 2018-2019), Jonathan Avigdori (L’avocat de Lincoln, 2022), Bernardo Badillo (Reine du Sud, 2019), et Brandon Sklenar (Westworld2022).

Le prochain film indépendant sera le premier film de John Patton Ford en tant que réalisateur. Ford a réalisé des courts métrages et des publicités mais n’a pas encore eu sa grande pause. Inutile de dire qu’il a en effet cassé avec ce film. Ford a également été le scénariste du projet. Il a discuté de sa peur avec Collider d’être nouveau dans l’entreprise et de la peur qu’il ne puisse pas y arriver. Cette peur ne l’a poussé qu’à écrire.





« Je crois fermement que chaque film que vous faites est une sorte de thèse sur ce qu’est votre vie à ce moment-là. Je pense que ceux-ci créent généralement les meilleurs films. Au moment où j’écrivais ceci, il y avait juste beaucoup d’incertitude et d’insécurité dans ma vie. J’essayais de lancer une carrière, et c’était difficile et les choses étaient chères, et je n’avais pas d’argent, et je pense que l’une des grandes craintes est que plus je mettais de temps dans cette carrière, plus j’étais perdre potentiellement en faisant autre chose. Je disais constamment : ‘Est-ce que je veux mettre encore six mois à essayer de faire ce film ? Parce que cela fait six mois que je pourrais étudier pour le LSAT et faire quelque chose qui rapporterait de manière beaucoup plus prévisible. Et j’avais peur de devenir une personne d’âge moyen qui se retournait soudainement en disant: « Pourquoi tout ce temps a-t-il été passé? »

Plaza a été producteur du film avec Tyler Davidson (La Maison de la Plage, 2019) et Drew Sykes (Galveston, 2018). La musique du film a été composée par Nathan Halpern (Observateur, 2022).

Ce que disent les critiques

Plaza a expliqué dans une interview avec IndieWire que le film commentait la fascination moderne pour les escrocs, en particulier les escrocs. « Il y a un thème sous-jacent dans ce film sur la création de vos propres règles », a déclaré Plaza. « Le système, l’économie, l’homme, peu importe comment vous l’appelez, est le méchant de ce film. Vous avez quelqu’un qui a été puni par le système, et elle doit établir des règles. Elle a poursuivi: «Je pense que les gens s’y intéressent parce que c’est amusant d’enfreindre les règles et c’est amusant de regarder quelqu’un enfreindre les règles. C’est dangereux. »





Le film attire certainement les foules. Kate Erbland, écrivain chez IndieWire, écrit que même si le personnage de Plaza a « un avantage, mais bon sang si vous ne pouvez pas vous enraciner pour elle. Le problème avec Emily : Personne ne l’a soutenue depuis si longtemps, et il est grand temps qu’elle commence à le faire pour elle-même. La performance de Plaza ne fait que devenir plus nuancée, plus convaincante, plus excitante. Est-elle sympathique ? Est-elle rachetable ? Est-elle une héroïne ? Comme Emily pourrait demander qui [cares]? Avec un film et une star qui contrôlent son matériel noir comme le noir, elle n’a pas tort.

Un autre critique de The Film Stage a écrit : « Atteindre un territoire plus sombre ces derniers temps, d’Ingrid Goes West à Black Bear, son dernier film, Emily la criminelle, amène les choses à une étape suivante logique, plaçant l’actrice dans un territoire strictement thriller alors que les perspectives d’emploi de son personnage diminuent et qu’elle est confrontée à entrer dans un monde souterrain dangereux d’activités illégales. Les débuts de John Patton Ford en tant que scénariste-réalisateur sont conçus de manière simpliste à la fois dans l’intrigue et dans la forme, mais la performance engagée de Plaza nous emmène à travers le voyage de plus en plus désastreux.





Le consensus est que ce film emmènera les téléspectateurs dans une course folle. Et c’est celui qu’ils ne voudront pas manquer.

Le film bénéficiera d’une sortie en salles limitée le vendredi 12 août 2022.