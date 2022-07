Emily the Criminal: Aubrey Plaza plonge dans une vie de crime dans une nouvelle bande-annonce

Une bande-annonce pour Aubrey Plaza’s Emily la criminelle vient d’être publié par Roadside Attraction et Vertical Entertainment. Le thriller suit l’histoire d’Emily, une jeune femme sans emploi endettée par une école d’art, luttant pour trouver une solution à ses problèmes financiers et « être libre ». Le film, qui sortira en salles le 12 août, est écrit et réalisé par John Patton Ford. Cela marque son premier long métrage.

La bande-annonce nous présente Emily, dont le casier judiciaire l’empêche de trouver un emploi, alors qu’elle cherche à joindre les deux bouts. Elle se voit offrir la possibilité d’agir en tant que « acheteur factice », quelqu’un qui effectue des achats avec des cartes de crédit volées. Alors qu’Emily voit ses fonds augmenter, elle sombre dans une vie de crime. Emily la criminelle met également en vedette Theo Rossi dans le rôle de Youcef, l’intermédiaire qui attire Emily dans le stratagème, Megalyn Echikunwoke et Gina Gershon.

Dans une déclaration, Patton a mentionné que le film lui était profondément personnel car le thème sous-jacent est de suivre ses désirs :

« J’essayais d’être cinéaste, et tout cela m’a rempli de peur – la peur de l’échec, la peur qu’un jour je pourrais regretter d’avoir passé autant de temps à essayer. Alors, j’ai mis toute cette peur dans le scénario, et est sortie une histoire sur le fait d’y aller. Une histoire sur la course vers votre passion malgré les signes avant-coureurs. Emily découvre qu’elle aime être une criminelle… et contrairement à la plupart d’entre nous, elle a le courage de suivre son amour jusqu’au sang fin. Peut-être que je me donnais un héros à suivre.

Emily la criminelle a fait ses débuts acclamés par la critique au Festival du film de Sundance 2022. Plaza a été productrice sous sa bannière Evil Hag Productions, aux côtés de Tyler Davidson et Drew Sykes pour Low Spark Entertainment. Kevin Flanigan, Dexter Braff, Angus Wall, Kent Kubena, Lowell Shapiro et Mike Dill sont producteurs exécutifs.

La carrière d’Aubrey Plaza

Plaza devrait produire et jouer dans la prochaine série de Hulu Olga meurt en rêvant, basé sur le premier roman bien accueilli de Xochitl Gonzalez qui explore la culture portoricaine. Plaza a récemment joué dans Guy Ritchie Opération Fortune : Rue de Guerre avec Jason Statham, Hugh Grant et Josh Hartnett et Meilleures ventes en face de MIchael Caine. Elle est apparue dans un épisode de HBO Lotus blanc et joue un rôle principal pour la saison deux.





Bien que le rôle d’évasion de Plaza soit venu en tant qu’April Ludgate dans la sitcom NBC Parcs et loisirsl’actrice a été saluée par la critique pour ses rôles dans des films plus sombres, notamment Ours noir et Ingrid va à l’ouest. En 2021, Plaza a remporté le prix Imagen de la meilleure actrice pour Ours noir et en 2018, elle a reçu le Independent Spirit Award du meilleur premier long métrage pour avoir produit Ingrid Goes West.

Plaza est également apparu sur La saison la plus heureuseFX Légion, Sécurité non garantie, Scott Pilgrim contre le monde, La vie après Beth, Mike et Dave ont besoin de dates de mariage et Une soirée avec Beverly Luff Linnentre autres.