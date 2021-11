Emily Ratajkowski dit qu’elle a été payée 18 000 € pour assister au Super Bowl avec le fugitif malaisien Jho Low

Domo Super Blender 1,5 L 1000 W Domo

Réalisez de délicieux smoothies, soupes et autres jus grâce au Blender Domo. L'appareil vous offre une grande capacité avec 1,5L. Muni de 6 lames amovibles et de vitesses réglables jusqu'à 20.000 tours/min., ce blender vous offre un mixage précis ainsi qu'un démarrage et un arrêt rapide. L'appareil dispose également d'un mode pour la glace piler et les smoothies. Afin de facilité son utilisation le blender est équipé d'un couvercle avec ouverture de remplissage. Son récipient en verre facilitera le nettoyage. A haut régime le blender atteint 20.000 tours/min.