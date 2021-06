Emily Ratajkowski appelle le film de Judd Apatow This Is 40

La raison pour laquelle cela a été évoqué dans la conversation était que Schumer elle-même avait récemment eu 40 ans, et Ratajkowski n’a pas tardé à évoquer le film de son copain et à le critiquer – plus précisément le personnage de Desi, joué par Megan Fox.

« Donc, ce film est hilarant et très précis », a commencé Ratajkowski lors de la conversation de samedi, comme l’a rapporté Page Six.

« Je recommande à tous ceux qui ont un mari ou une femme et des enfants de le regarder, [but] Megan Fox y est si mal traitée. »

Fox incarne Desi, une employée de boutique qui travaille pour le personnage de Leslie Mann, Debbie. Elle gagne également de l’argent en tant qu’escorte sur le côté – et est soupçonnée d’avoir volé dans le magasin à cause de toutes les belles choses qu’elle semble posséder.

« Elle parlait à Howard Stern, et elle était si attachante. Elle parlait de son père atteint de SP et de sa relation avec lui.

Il a ajouté: « C’était très sombre et triste, mais aussi très doux et hilarant et elle l’adore clairement. J’ai pensé: ‘C’est une personnalité très unique et j’aimerais voir ces histoires dans les films.' »