Emily Kinney de The Walking Dead révèle un plan annulé pour Beth dans la saison 5

Emily Kinney s’est ouverte sur le sort de son personnage dans The Walking Dead et a révélé la façon dont les écrivains voulaient qu’elle ressemble à la saison 5.

Fans de longue date de Les morts qui marchent se souviendra certainement d’Emily Kinney dans le rôle de Beth Greene, la sœur cadette de Maggie de Lauren Cohan et fille de Hershel de Scott Wilson. Introduite à l’origine dans la saison 2, Beth a duré quelques saisons avant de rencontrer sa fin soudaine lors de la finale de la mi-saison 5. Sa disparition est survenue après plusieurs épisodes de scénarios où Beth avait été retenue prisonnière dans un hôpital par d’anciens policiers.

Par ComicBook.com, Kinney a parlé de sa dernière saison dans l’émission au panel « Fallen Heroes » de Fandemic. Elle a révélé comment le showrunner de l’époque, Scott Gimple, lui avait demandé de se raser des parties de la tête pour son retour dans la saison 5 après avoir disparu la saison précédente. À l’époque, Kinney ne savait pas que son personnage était sur le point de mourir cette saison, mais sachant toujours que c’était une possibilité, elle a jugé préférable de refuser cette demande pour se donner cette coiffure particulière.

« Scott Gimple m’a parlé un jour de – je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais [Beth] avait une grosse cicatrice, quand je me suis présenté à l’hôpital, quelque chose de grave est arrivé à [Beth] et j’avais une grosse cicatrice. Il avait cette idée de la cicatrice sur ma tête et de ma tête rasée, tout foiré – pas complètement rasé, mais tout foiré. J’ai dit: ‘Ok, bien sûr, en tant qu’actrice dévouée, j’adorerais ça. Cependant, si vous pensez que nous pourrions la tuer bientôt, s’il vous plaît, non, parce que j’aimerais avoir un autre travail d’acteur après ça ‘ [laughs]. »

Kinney dit qu’elle a clairement indiqué qu’elle était totalement disposée à se raser la tête, ou des parties de celle-ci, selon le cas, tant que son personnage resterait assez longtemps pour que ces cheveux repoussent. L’actrice savait probablement que c’était un mauvais signe lorsque l’aspect rasage de la tête n’était pas dans le scénario final, même si elle gardait espoir pour la survie de Beth.

« Ensuite, ce n’était pas dans le scénario que je me suis rasé la tête. Alors je me suis dit, d’accord, je ne pensais pas nécessairement que j’allais mourir … Mais je suis content que nous ne nous soyons pas rasé la tête . »

Emily Kinney a fait des apparitions spéciales depuis la disparition de Beth





Après la mort de Beth, Emily Kinney a repris le rôle lorsque Tyreese (Chad Coleman) a été tué dans le tout prochain épisode, la première de la mi-saison 5. Alors qu’il succombait à une morsure de marcheur, Tyreese avait imaginé Beth dans la voiture avec lui, lui disant qu’il était normal de lâcher prise. Des années plus tard, Kinney a fait une autre apparition dans la série pour le dernier épisode de Rick (Andrew Lincoln) dans la saison 5. Alors que Rick était dans un état lucide, Beth lui a parlé et est apparue aux côtés d’autres cadavres de personnes du passé de Rick.





Kinney est également apparu en tant que Bug-Eyed Bandit dans les émissions Arrowverse Le flash et Flèche. Elle est également apparue dans d’autres émissions comme Maîtres du sexe, Conviction, Dix jours dans la vallée et Messie. La chanteuse et actrice est également apparue dans le film de 2021 L’énormité de la vie.





