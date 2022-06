Emily in Paris Star a un rôle idéal pour Kim Cattrall

Samantha Jones peut ne pas apparaître sur Émilie à Paris, mais cela ne signifie pas que les fans devraient compter Kim Cattrall. L’idée que Samantha et Emily croiseraient des chemins professionnels est raisonnable, car elles travaillent toutes les deux dans le monde du marketing et des relations publiques, mais Émilie à Paris créateur Darren Star, qui a également créé Le sexe et la ville, a déjà exclu cette possibilité. Cependant, il a récemment déclaré à Variety qu’il aimerait avoir Kim Cattrall dans la série en tant que nouveau personnage.

Il y en a déjà un Émilie à Paris star faisant un pitch pour ce qu’il pense être le rôle idéal pour Cattrall. Lors du Festival de Cannes, William Abadie (qui joue Antoine) a déclaré à Variety :

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai besoin d’une maîtresse, n’est-ce pas ? Je pense que j’ai besoin d’une maîtresse. S’il vous plaît, M. Star. J’ai besoin d’une maîtresse. De préférence blonde, de préférence britannique et de préférence brillante.

Cattrall, qui est évidemment blonde, est également britannique et canadienne.

Il y a aussi une autre raison pour laquelle les fans de Cattrall peuvent garder espoir que l’actrice fera une apparition spéciale sur Émilie à Paris. Lors d’une interview de couverture de Variety, elle a déclaré:

« Je pense que Darren a bien compris avec ‘Emily à Paris.’ C’est une jeune émission. Il s’agit d’idéaux jeunes. C’est une question de découverte.

Émilie à Paris étoiles Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat et William Abadie. Saisons un et deux de Émilie à Paris sont actuellement diffusés sur Netflix. Le tournage de la saison 3 est actuellement en cours de tournage.

L’emblématique Samantha Jones de Kim Cattrall

Kim Cattrall a joué Samantha Jones pendant les six saisons de HBO Le sexe et la ville. Au cours de la montée en popularité de la série dans les années 1990, la série a été saluée pour son ouverture sur le sexe, et en ce qui concerne Samantha, le public a aimé regarder sa liberté sexuelle et son attitude sexuelle positive.

Au cours de la dernière saison de l’émission, Samantha reçoit un diagnostic de cancer du sein. Cela a montré au public une autre partie du personnage de Jones, soulignant sa résilience et sa force. Au cours d’une scène particulièrement mémorable, la glamour Samantha enlève sa perruque sur scène tout en prononçant un discours au profit d’un cancer, amenant de nombreuses femmes du public à faire de même.

Cattrall a reçu deux Screen Actors Guild Awards et un Golden Globe Award pour son interprétation de Samantha Jones. Elle a ensuite repris son rôle dans les films Le sexe et la ville et Sexe et la ville 2avant de refuser de participer à la série HBO Max Et Juste Comme Ça… Alors que Samantha n’apparaît pas dans la série, son absence s’explique : Après une brouille avec le groupe, elle déménage à Londres. Après la mort prématurée de M. Big, Samantha envoie des fleurs à Carrie, et les deux envoient occasionnellement des SMS. Il est sous-entendu que Carrie et Samantha se réconcilient lorsque Carrie se rend à Paris pour répandre les cendres de son mari.