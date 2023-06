Emily in Paris Saison 4 va à Rome révélée par une nouvelle bande-annonce

Thomson NEO 17 N17V3C4WH128 notebook N3350 Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") HD Intel® Celeron® N 4 Go DDR3L-SDRAM 128 Go eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home in S mode Argent

Processeur Intel CeleronLarge mémoire viveSuffisamment de stockageÉcran haute définition <b>ADOPTEZ UNE NOUVELLE PERSPECTIVE</b><br/>Windows 11 offre un espace calme et créatif où vous pouvez vivre vos passions à travers une nouvelle expérience.<br/>Depuis la nouvelle version du menu Démarrer jusquaux nouvelles façons de vous connecter à vos contacts, actualités, jeux et contenus préférés, Windows 11 est le lieu idéal pour penser, sexprimer et créer de manière naturelle.<br/><br/><b>MISE À NIVEAU GRATUITE VERS WINDOWS 11(1) DÈS LE LANCEMENT</b><br/>(1) Le plan de deploiement de la mise à niveau est en cours de finalisation et devrait commencer à la fin de l'année 2021 et se poursuivre jusqu'en 2022.<br/>Les dates précises varieront en fonction des appareils.<br/>Certaines fonctionnalités nécessitent un matériel spécifique<br/><br/><b>TRAVAILLEZ EFFICACEMENT</b><br/>Appréciez son large écran de 17,3" HD+ pour regarder du contenu vidéo en streaming, surfer sur internet, retoucher vos photos et bien-sûr pour travailler.<br/>Disponible en plusieurs coloris, il vous accompagne au quotidien pour le travail et le divertissement.<br/><br/><b>PROCESSEUR INTEL CELERON</b><br/>Grâce au processeur Intel Celeron, le Thomson Neo 17C béneficie de fonctionnalités améliorées avec lintégration doptions de sécurité et de connectivité moderne.<br/>Il offre un excellent équilibre entre performance et durée de vie de la batterie afin de vous permettre de terminer rapidement vos tâches quotidiennes et de gagner un temps précieux.<br/><br/><b>GRANDE CAPACITÉ</b><br/>Même vos fichiers les plus volumineux trouvent leurs place sur son stockage disponible jusquà 1To SSD.<br/>Connectez-vous facilement à Internet et à vos périphériques grâce à sa connectivité moderne et complète.<br/><br/><b>OFFICE ET WINDOWS : UN DUO DE CHOC POUR TOUS VOS PROJETS</b><br/>Travaillez plus efficacement et produisez des résultats de qualité professionnelle avec Office 365 sur Windows 10.<br/>Illustrez vos idées et corrigez vos documents, ajoutez des effets visuels grâce aux modèles 3D¹ et peaufinez laspect final de vos projets à laide des fonctionnalités intelligentes.<br/><br/>1 Requiert un abonnement Office 365, vendu séparément. - Offre exclusivement réservée aux professionnels