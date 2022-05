Emily in Paris saison 3 : Lily Collins débarquée en France pour tourner la série Netflix ?

célébrités

La troisième saison de Émilie à Paris a été confirmé par Netflix il y a des mois. Mais, tout à l’heure a commencé à tirer? Regardez les tests !

©NetflixLily Collins dans Emily à Paris 2

Le 22 décembre de l’année dernière, après des mois d’attente et d’anxiété de la part des fans, Lily Collins est revenue sur Netflix avec la deuxième saison de Émilie à Paris. La série, qui se déroule en France et raconte l’histoire de l’Américain, Emilie Cooper, est revenu avec style. En effet, dans 10 nouveaux épisodes, l’actrice a réussi à donner le meilleur d’elle-même avec sa performance, montrant la version la plus adulte et la plus puissante de son personnage.

À cette occasion, Émilie à Paris il visait à montrer le protagoniste plus profondément dans la vie parisienne, mais face à des problèmes à la fois professionnels et amoureux. C’est pourquoi, face à tant d’adversité, elle n’a d’autre choix que d’être la plus mature possible, même si lorsqu’elle arrive en cours de français et rencontre un expatrié britannique, tout change pour elle.

A tel point que, à partir de là, il génère un trio amoureux entre elle, Gabriel son grand amour et Alfie, ce garçon qui vient bouleverser son monde. Cependant, Emily a pris une décision importante dans sa vie et, apparemment, cela ne changera pas. Mais, pour le moment, on ne sait pas quelle a été la décision qu’il a prise depuis Ainsi s’achève la deuxième saison de Émilie à Paris. Oui! La série a laissé aux fans plus de questions que de réponses dans son dernier épisode, et c’est pourquoi tout le monde en veut plus.

Pour cette raison, Netflix n’a pas hésité à renouveler la bande non pas une, mais deux saisons supplémentaires. C’est-à-dire, Lily Collins reviendra sur la plateforme avec une troisième et quatrième saison de cette fiction. Même ainsi, pour l’instant, l’accent est mis sur les épisodes qui devraient sortir et qui composent la troisième partie. Cependant, la vérité est qu’il n’y a toujours pas de nouvelles que la production de celui-ci a commencé. Cependant, le protagoniste a récemment émis des soupçons sur le fait que les prochains chapitres pourraient être sur le point de commencer.

En effet, Collins a partagé une photo sur son compte Instagram dans laquelle il a annoncé qu’il était rentré en France. D’après ce que l’on voit sur les cartes postales qu’il a partagées ces jours-ci, Lily a visité le siège de Lancôme où ils lui ont réservé un excellent accueil. « Une grande surprise de bienvenue de Lancôme à Paris. Heureux de revenir en France», a écrit l’interprète pour accompagner les deux cartes postales de sa publication.

Bien qu’il faille noter que Série originale de Netflix et quelles stars n’en ont pas donné de nouvelles. Même ainsi, Collins est toujours basé en France, ce qui pourrait également indiquer qu’il est prêt à démarrer la production. En tout cas, le fait que le tournage commence maintenant signifie que les nouveaux épisodes ne pourraient arriver qu’au début de 2023 ou, faisant un travail en un temps record, très tard en 2022.

