Emily in Paris saison 3 : Lily Collins a donné un spoiler sur son personnage

Netflix

Le premier aperçu de Émilie à Paris a révélé un détail que de nombreux fans voulaient savoir et tout cela grâce à Lily Collins. Le rencontrer.

©NetflixLily Collins

La deuxième saison de Émilie à Paris, qui est arrivé sur Netflix en décembre de l’année dernière, a laissé les fans en vouloir plus. C’est parce que sa fin était choquante. Eh bien, au-delà du drame qui a été le grand protagoniste de tous les épisodes, la vérité est que la clôture était encore meilleure. Est-ce là le sort de Emily Cooper était à la dérive après avoir découvert que son grand amour, Gabriel, était revenu avec son ex, Camille.

A tel point qu’après cela, personnage de lily collins Il avait deux alternatives : rester à Paris ou retourner aux États-Unis et oublier cette histoire d’amour. C’est pourquoi quand Netflix a confirmé la troisième saison les fans étaient ravis. En effet, ce sera dans les prochains épisodes que l’on découvrira quelle sera sa décision. Bien que, la vérité est qu’hier, l’actrice principale de la série a apparemment donné un spoiler de ce qui est à venir.

Oui! Apparemment et sans s’en rendre compte, Lily Collins a révélé qu’Emily restait à Paris. Ou, du moins c’est ce qu’il a montré avec sa publication où il a montré les premières images de la saison trois. Mais, la vérité est que ce qui a vraiment montré que ce serait la décision de son personnage, c’est ce qu’il a écrit pour accompagner les cartes postales. « Premier aperçu de la saison 3 de Émilie à Paris», a-t-il commencé par dire.

Puis il a ajouté : « Préparez-vous pour de nouveaux looks, de nouveaux emplacements, de nouveaux triangles. Merci la France d’être un chez-soi loin de chez soi et de nous embrasser à nouveau”. Et, pour clôturer, il a assuré : «Je suis fier de cette équipe et j’ai hâte que vous voyiez notre fille Emily se lever. Préparez-vous pour une autre chevauchée sauvage”. Quelques mots qui, sans aucun doute, ont fait comprendre que la capitale française est à nouveau le décor de la série.

De plus, il convient de noter que toutes les photographies vues récemment proviennent d’endroits déjà connus à Paris. Bien que, comme Collins elle-même l’a avoué, il y aura de nouveaux lieux et tout comme ces lieux peuvent être en France, ils peuvent aussi être aux États-Unis. Mais, il faut encore attendre que la date de sortie soit connue ou, du moins, une avance officielle pour confirmer le sort du protagoniste.

