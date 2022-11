Emily in Paris Saison 3 : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Bonjour Émilie à Paris fans, notre blogueur stylé revient sur Netflix cet hiver. Netflix a officiellement publié une bande-annonce pour la saison 3 de Émilie à Paris en septembre lors de leur événement Tudum tout en révélant la date de sortie. La série de comédie romantique, créée par Darren Star, a fait ses débuts en octobre 2022 avec une popularité immédiate. Émilie à Paris était dans le top dix des séries les plus regardées à sa sortie et à nouveau lors de la sortie de la saison deux en décembre 2021. Après le succès de la deuxième saison, Netflix a renouvelé Émilie à Paris pour une troisième et quatrième saison.





Émilie à Paris met en vedette Lily Collins dans le rôle principal d’une diplômée universitaire qui, de Chicago, déménage à Paris pour une opportunité d’emploi en tant qu’aspirante responsable marketing pour le marketing français Savoir. Alors qu’Emily navigue dans son nouveau rôle dans son nouvel emploi, elle navigue également dans les différentes cultures ainsi que dans sa vie amoureuse.

Dans la saison deux, on a vu Emily dans un triangle amoureux compliqué. Elle commence avec Gabriel, son voisin du dessous et un chef cuisinier qui est présenté dans la première saison et qui a une petite amie, Camille, qui devient également l’amie d’Emily. Au cours de la deuxième saison, nous sommes présentés à Alfie, un banquier anglais qu’Emily rencontre en cours de français et avec qui elle devient amoureuse après avoir mis fin aux choses avec Gabriel.

Au fur et à mesure que la saison progresse, nous voyons Emily établir de meilleurs liens avec le travail. Cependant, lors de la finale de la saison, l’équipe marketing de Savoir, dirigée par la patronne d’Emily, Sylvie, a démissionné de manière inattendue avec le projet d’ouvrir sa propre entreprise de marketing à Paris et invite Emily à rejoindre l’équipe. Elle demande également à Alfie de quitter Paris pour retourner à Londres, laissant Emily dans une relation à distance alors qu’elle professe son amour pour Gabriel. Dans la finale, cependant, nous apprenons que Gabriel est de retour avec Camille, et nous nous retrouvons avec un cliffhanger alors qu’Emily décide si elle restera à Paris.

Voici tout ce que nous savons sur la troisième saison de Netflix Émilie à Paris.





Emily à Paris : l’intrigue

Le synopsis de la saison 3 de Émilie à Paris lit:

« Un an après avoir déménagé de Chicago à Paris pour le travail de ses rêves, Emily se retrouve à un carrefour crucial dans tous les aspects de sa vie. Confrontée à deux parcours très différents, Emily devra décider exactement où vont ses loyautés – au travail et dans sa vie amoureuse – et ce que ces décisions signifient pour son avenir en France, tout en continuant à se plonger dans les aventures et les rebondissements surprenants. tours que procure la vie à Paris.

Alors que Netflix a publié une bande-annonce pour Emily à Paris, et la série s’appelle Émilie à Paris, il est sûr de dire que nous verrons toujours Emily traverser des changements et des décisions de vie, mais rester à Paris pour le moment. La saison à venir garantit presque de répondre aux deux cliffhangers d’Emily sur qui elle poursuivra avec sa vie amoureuse, Gabriel ou Alfie ? Et Emily décidera-t-elle de rester dans son poste actuel chez Savoir ou de passer au nouveau cabinet de Sylvie ?

Emily à Paris : le casting

Netflix

Cette prochaine saison de Émilie à Paris verra des personnages de retour ainsi que de nouveaux visages. Tout d’abord, le personnage principal, Emily, est joué par Lily Collins. En plus de jouer le rôle principal, Collins est également producteur depuis la première saison. Son rôle dans la première saison a valu à Collins sa première nomination aux Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie télévisée.

Les personnages de soutien qui reviennent sont la chanteuse en herbe Mindy, la première amie d’Emily à Paris, interprétée par Ashley Park. Nous voyons pour la dernière fois Mindy en tant que chanteuse principale dans un groupe qui joue dans les rues de Paris tout en entamant une relation amoureuse avec un membre de son groupe, Benoît.

Parmi les autres personnages de retour de la saison précédente, citons Sylvie, jouée par Philippine Leroy-Beaulieu, la patronne d’Emily chez Savoir jusqu’à ce qu’elle démissionne. Elle démarre sa propre entreprise de marketing à Paris et entretient une relation de type « like/haine » avec Emily. Les autres anciens employés de Savoir qui rejoignent le nouveau cabinet de Sylvie sont Julien et Luc, interprétés respectivement par Samuel Arnold et Bruno Gouery.

Passons maintenant à l’intérêt amoureux d’Emily. Gabriel et Alfie reviendront dans la troisième saison. Gabriel, interprété par l’acteur français Lucas Bravo, un habitué de la série depuis la première saison, et Alfie, joué par Lucien Laviscount, qui a commencé comme personnage récurrent dans la saison deux mais sera propulsé dans la série régulière dans la saison trois. Camille Razat reviendra également en tant que petite amie de Gabriel, Camille.

En plus de ces personnages qui reviennent dans Émilie à Paris, les téléspectateurs verront également un nouveau casting, des personnages et des intérêts amoureux, Paul Forman et Melia Kreiling, qui joueront respectivement Nicolas de Leon et Sofia Sideris. Ce sera excitant de voir comment ces deux-là s’impliqueront cette saison à venir.

Saison trois de Émilie à Paris reviendra le 21 décembre 2022, uniquement sur Netflix. En attendant, les saisons un et deux sont disponibles pour se gaver avant la saison à venir.