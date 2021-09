« Emily in Paris » confirme la date de sortie de sa deuxième saison

Les fans de comédie légère seront ravis de savoir que Netflix est tout près de présenter dans son catalogue le retour de l’une de ses séries les plus populaires (et bien sûr polémiques) de l’année 2020 : « Emily In Paris ». Cette production créée par Darren Star (responsable de ‘Sex and the City’) a la participation de Lilly Collins dans son rôle principal.

Collins incarne Emily Cooper, une jeune Américaine qui occupe un poste de stratège des réseaux sociaux dans une firme de marketing française, la forçant à s’installer dans la ville de Paris, confrontée à de forts chocs culturels qui la séparent du reste des Parisiens.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’acteur de la mini-série d’horreur Midnight Mass admet qu’il déteste le genre

« Emily in Paris » a un casting composé d’Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camile Razat, William Abadie et Bruno Gouery, confirmant le renouvellement de sa deuxième saison en novembre 2020, un mois seulement après sa première sur la plate-forme, commençant son tournage en mai 2021.

Cependant, Netflix rencontrerait de grandes difficultés à terminer la production de la deuxième saison de la série en raison des restrictions et des mesures de sécurité dues au covid-19, culminant son tournage à Paris et Saint-Tropez en juillet dernier sous la possibilité d’une première à un moment donné. année.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Confirmation de la fenêtre de sortie d’Aggretsuko Saison 4

Ce week-end, lors de son événement virtuel massif « TUDUM », Netflix a dévoilé le premier aperçu officiel de la nouvelle saison d' »Emily In Paris », annonçant son arrivée sur la plateforme le 22 décembre, rejoignant la large gamme de productions avec lesquelles le streaming Le service prévoit de terminer 2021, préparant ses fans aux vacances d’Emily en compagnie de Camille et Mindy.

Bien qu’elle soit l’une des séries les plus acclamées par la critique en 2020, « Emily à Paris » a été sévèrement visée par la presse française avec des accusations de perpétuer certains stéréotypes néfastes sur son peuple et sa culture. Lily Collins a souligné dans une interview avec British Vogue que de telles accusations étaient absurdes et que le but de la série était uniquement de divertir son public.