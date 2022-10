Emily Blunt veut que son mari John Krasinski réapparaisse en tant que Reed Richards

L’actrice Emilie Blunt a récemment confirmé qu’elle soutenait son mari Jean Krasinski pour revenir en tant que Reed Richards dans l’univers cinématographique Marvel. Dans une interview, l’actrice a évoqué la possibilité que Krasinski reprenne son rôle avec lequel il est apparu dans »Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

« J’espère bien », a déclaré Blunt. »On ne sait jamais ce qui peut arriver. J’étais vraiment content pour lui quand il a eu le rôle parce que je pense qu’il est un grand fan de Marvel. Et je comprends pourquoi c’est une religion si passionnée et brûlante pour les gens. C’est une grande partie de notre histoire du cinéma maintenant. J’étais donc très excité. »

Même avec l’optimisme de la femme de Krasinski, il y a eu des rumeurs constantes selon lesquelles Marvel Studios envisageait de le remplacer par un autre acteur lors du redémarrage des « Fantastic Four ». Certains des noms de candidats possibles pour avoir le rôle de M. Fantastic ont été Penn Badgley, glen howerton, Brandon Rugueux Oui Tom Ellis.

Auparavant, le réalisateur de »Doctor Strange 2 », sam raimia laissé entendre que l’implication de Krasinski en tant que leader des Quatre Fantastiques était initialement considérée comme temporaire.

« C’est tellement drôle que Kevin Feige ait choisi John parce que les fans rêvaient de qui serait le parfait Reed Richards », a déclaré Raimi. « Parce que ‘Doctor Strange 2’ est un univers alternatif, je pense que Kevin a dit : ‘Réalisons ce rêve.’ J’ai toujours vraiment apprécié toutes ses performances. »

Avec sa première prévue pour le 14 février 2025, » Fantastic Four » fera partie de la phase six du MCU.