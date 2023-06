Emily Blunt veut faire Edge of Tomorrow 2, mais n’est pas sûre que son « retour puisse le prendre »

Cela pourrait constituer un défi physique, mais Emilie Blunt est prêt pour une suite à Bord de demain. Sorti en 2014 par le réalisateur Doug Liman, Bord de demain a été écrit par Christopher McQuarrie, Jez Butterworth et John-Henry Butterworth. Il mettait en vedette Blunt aux côtés de Tom Cruise en tant que combattants lourdement blindés pris dans une boucle temporelle tout en combattant des envahisseurs extraterrestres en Europe. Il a été un succès au box-office et a recueilli des critiques positives, mais le film à gros budget n’a jamais eu de suite.





Dans une nouvelle interview avec Deadline, Blunt a partagé ses réflexions sur un éventuel retour pour Bord de demain 2. Elle a expliqué à quel point elle aimerait revenir pour un film de suivi, bien qu’elle admette que cela pourrait lui faire mal au dos. Compte tenu de la taille du costume blindé qu’elle portait dans le premier film, ce point de vue est certainement compréhensible.

« Eh bien, j’adorerais en faire un autre », a expliqué Blunt. « Je ne sais pas quand et je ne sais pas comment, mais j’adorerais ça. Je ne sais pas si mon dos pourrait le supporter. »

L’année dernière, Blunt a également parlé des maux de dos qu’elle a endurés en travaillant sur le premier film. Tout en réfléchissant au film sur le Sans intelligencepodcast, elle s’est souvenue avoir été très proche de quitter le projet après avoir essayé le costume, qui, selon elle, pesait environ 85 livres. Juste devant sa co-star Tom Cruise, Blunt a fondu en larmes la première fois qu’elle a enfilé le costume, mais quelques encouragements lui ont donné la motivation dont elle avait besoin pour le traverser.

« J’ai commencé à pleurer, je me disais : ‘Je me sens juste un peu paniqué à propos de tout le tournage !' », se souvient Blunt. « [Tom] va littéralement — il m’a regardé fixement pendant un long moment, ne sachant pas quoi faire, et il a dit: ‘Allez. Arrête d’être si abruti, d’accord ? Et j’ai bien ri, et on s’en est sorti. »

Emily Blunt espère que Edge of Tomorrow 2 se produira, les maux de dos seront damnés

Dans sa nouvelle interview pour Deadline, Blunt a également rappelé les conseils de Cruise, qui, a-t-elle précisé, avaient été faits d’une manière « charmante » qui a vraiment aidé.

« [He said it] Je​​​​n la manière la plus drôle et la plus charmante du monde parce que [Tom Cruise] était un tel bijou pour moi », dit Blunt. « Mais je pense que nous savions simplement que je devais m’endurcir et m’en sortir. Parce que sinon, vous passeriez tout le film à lutter contre le fait que vous souhaitiez que votre costume soit plus léger, mais ce n’était pas le cas. »

Elle a poursuivi : « Mais j’ai tellement aimé l’expérience, et j’adorerais travailler avec Doug [Liman] encore. C’est comme si nous devions créer quelque chose d’aussi ambitieux que le premier. Combien de kilomètres supplémentaires pouvons-nous tirer d’une journée qui se répète ? Quelle est la nouvelle construction ? »

Si Bord de demain 2 finit par arriver reste à voir. Blunt a déclaré en 2021 qu’il y avait un scénario « incroyable » qui avait été écrit, mais elle n’était toujours pas sûre que le film « peut même se produire maintenant ». Aucune mise à jour significative sur la suite potentielle ne semble avoir émergé depuis.

Si vous voulez regarder le premier Bord de demainvous pouvez le trouver en streaming sur Max.