Emily Blunt révèle pourquoi elle a dû refuser le rôle de Black Widow

Lustre à 6 branches LUBERA en métal et tissu - gris/taupe - D.74 x H.39 cm

Cette lampe au style classique apportera un esprit romantique à votre déco. Indémodable, elle illuminera votre intérieur avec élégance. Conseil Déco : La lumière a un rôle essentiel qui structure, anime, révèle un lieu et permet de le mettre en scène. Il est donc important de trouver le bon équilibre entre le rôle utilitaire et la fonction décorative de la lampe que vous suspendez à votre plafond. Ainsi, si les murs de votre salon sont à dominante claire, ils réfléchiront la lumière ; inversement, s'ils sont de couleur foncée, ils l'absorberont. Caractéristiques détaillées : Dimensions: D74 x H39 cm Hauteur avec le câble: 100 cm Matières: Structure en métal (fer) et abat-jours en coton Coloris: gris taupé (les abat-jours tendent vers le taupe quand la lampe est allumée) Fonctionne avec 6 ampoules E14 de 40W (non fournies) Ce luminaire est compatible avec les ampoules des classes énergétiques A++, A+, A, B, C, D et E. Le délai de livraison vous sera confirmé dans votre panier.Dimensions et colisSuspension LUBERA : Produit : Longueur 74 cm, Largeur 74 cm, Hauteur 100 cm, Poids 3 kgColis : Longueur 70 cm, Largeur 45 cm, Hauteur 25 cm, Poids 3 kg