Emily Blunt met fin aux quatre fantastiques rumeurs: je ne sais pas si les films de super-héros sont pour moi

De mauvaises nouvelles sont arrivées pour les fans de Marvel espérant voir Emily Blunt dans Les quatre Fantastiques. Au cours des dernières années, les fans de casting fantastique en ligne ont appelé Blunt à jouer Invisible Woman in the Les quatre Fantastiques redémarrer aux côtés de son mari, John Krasinski, en tant que Mister Fantastic. À la suite de la révélation que le film clôturait la phase quatre du MCU, de nouvelles rumeurs ont fait surface selon lesquelles le couple réel et Un endroit silencieux co-stars étaient en pourparlers pour le projet.

Pour aider à promouvoir Un endroit tranquille, partie II, Emily Blunt est retourné au Howard Stern Show mardi matin. Avec autant de discussions sur son casting de Fantastic Four, la conversation a finalement fait son chemin pendant l’interview. Voulant une réponse claire, Stern a demandé directement à Blunt s’il y avait du vrai dans les rumeurs qu’elle et son mari étaient attendues. Les quatre Fantastiques, et c’est ce que l’actrice avait à dire.

« C’est du casting de fans. Personne n’a reçu un appel téléphonique. Ce sont juste des gens qui disent: » Est-ce que ce ne serait pas génial? « »

Stern a ensuite demandé si Blunt était « trop ​​bonne actrice pour vraiment prendre ce rôle au sérieux », puis a demandé si tout le genre de films de super-héros était « en dessous » d’elle. Alors que Blunt est partial pour Iron Man et a été à l’origine jeté comme Black Widow dans le MCU, elle affirme que les films de super-héros ne sont pas en dessous d’elle, mais qu’elle n’est tout simplement pas dedans.

« Ce n’est pas que ce soit en dessous de moi. J’adore Iron Man et quand on m’a offert Black Widow, j’étais obsédé par Iron Man. Je voulais travailler avec Robert Downey Jr. – ça aurait été incroyable … mais je ne le fais pas. savoir si les films de super-héros sont pour moi. Ils ne sont pas dans mon couloir. Je ne les aime pas. Je ne les aime vraiment pas … Il a été épuisé. Nous sommes inondés-ce n’est pas seulement tous les films, c’est la télé sans fin Cela ne veut pas dire que je ne voudrais jamais en jouer, il faudrait juste que ce soit quelque chose de tellement cool et comme un personnage vraiment cool, et alors je serais intéressé. «

Si nous lisons entre les lignes ici, Blunt ne semble pas être intéressé par le rôle de Invisible Woman. Quelques instants après avoir dissipé le Les quatre Fantastiques Selon les rumeurs, l’actrice laisse entendre qu’elle attend toujours « un personnage vraiment cool » pour l’aider à la convaincre de se glisser dans le genre des super-héros. Il semblerait que la pauvre Sue Storm n’intéresse tout simplement pas Blunt, mais pour quelqu’un qui n’aime vraiment pas les super-héros, ce n’est pas vraiment une surprise.

La bonne nouvelle ici est que Krasinski a été beaucoup plus ouvert à rejoindre potentiellement le MCU avec Les quatre Fantastiques. L’année dernière, le Jack Ryan star a parlé de son possible casting en tant que Reed Richards dans le film dans une interview avec ComicBook.com. À l’époque, Krasinski a déclaré qu’il serait prêt pour le rôle et a ajouté qu’il était flatté que tant de fans veuillent que cela se produise également.

«J’adorerais le faire», a-t-il déclaré. « Je pense que faire partie du monde Marvel serait de toute façon incroyable, et le fait que les gens me considèrent même pour ce niveau de rôle serait incroyable. Je n’ai vraiment eu aucune conversation ou je ne sais rien de ce qui se passe avec ça. J’attends [Kevin Feige’s] annonces de ce qui se passe avec ça autant que vous. «

Espérons que nous saurons tous assez tôt qui sera jeté Les quatre Fantastiques donc la spéculation peut enfin prendre fin. En attendant, Blunt peut être vu dans Un endroit tranquille, partie II, qui sort en salles le 28 mai. Le film sera diffusé sur Paramount + également 45 jours après sa première. Cette nouvelle nous vient du Howard Stern Show. Art incroyable ci-dessus par le tristement célèbre BossLogic.

