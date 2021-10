Emily Blunt jouera aux côtés de Cillian Murphy dans Oppenheimer de Christopher Nolan

Un endroit calme, partie II Star Emily Blunt est en pourparlers pour rejoindre Cillian Murphy dans le prochain projet du réalisateur Chrisopher Nolan, Oppenheimer. Des sources ont rapporté que Blunt est recherché pour incarner l’épouse de J. Robert Oppenheimer, qui sera interprétée par Murphy, le scientifique qui a dirigé le projet Manhattan qui a conduit à l’invention de la bombe atomique.

Le duo d’Emily Blunt et Cillian Murphy sous la direction du célèbre réalisateur Christopher Nolan est certainement une perspective passionnante, chacun de ces créateurs cinématographiques ayant prouvé à maintes reprises leurs talents respectifs. Blunt s’est également avéré être une sorte de tirage au sort au box-office, l’actrice ayant eu non pas un mais deux films franchissant la barre des 100 millions de dollars nationaux cette année, ce qu’aucun autre acteur n’a réalisé depuis l’assouplissement des restrictions et le retour au cinéma. . Blunt est revenu pour diriger la suite d’horreur Un endroit calme, partie II, qui a été publié en mai et a rapporté 160 millions de dollars au pays et près de 296 millions de dollars dans le monde, suivi de Croisière dans la jungle, qui a depuis été un énorme succès pour Disney.

Oppenheimer verra à nouveau Christopher Nolan écrire et réaliser, le film étant basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer 2005 « American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer » de Kai Bird et feu Martin J. Sherwin. Universal a depuis décrit le projet comme un « thriller épique qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver ».

« Les films de Christopher Nolan et Emma Thomas ont brisé les limites de ce que la narration cinématographique peut réaliser », a déclaré la présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley. « Nous sommes ravis de travailler à leurs côtés sur ce projet exceptionnel et extraordinaire et sommes reconnaissants pour leur passion commune et leur engagement envers l’expérience théâtrale. »

La production sur Oppenheimer devrait commencer au début de 2022, avec l’intention de tourner sur des films grand format Imax 65 mm et 65 mm. Aux côtés de Cillian Murphy et Emily Blunt, Nolan a réuni le directeur de la photographie Hoyte Van Hoytema, qui a travaillé avec lui sur Principe, Dunkerque et Interstellaire, ainsi que l’éditrice Jennifer Lame et le compositeur Ludwig Göransson, qui ont tous deux également travaillé sur Principe.

Le film verra Christopher Nolan s’éloigner de Warner Bros., mettant fin à sa relation de longue date avec le célèbre studio, au lieu de faire Oppenheimer sous Universal Pictures. Le cinéaste parti avec Warner Bros. est né de leur stratégie de sortie pendant la situation mondiale actuelle, Nolan prenant ombrage contre HBO Max du studio et les sorties jour et date des projets de tentpole. « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming », a déclaré Nolan à propos de la décision qui a finalement a causé sa décision de se séparer.

Oppenheimer a reçu un créneau de sortie dans les salles de cinéma du 21 juillet 2023; une date généralement réservée aux projets de Nolan. Cela nous vient de Deadline.

