Emily Blunt donne des détails sur « Edge of Tomorrow 2 »

ilia beauty Multi-stick & Illuminator - 2-en-1 blush & lip teinte - All Of Me (Watermelon)

Ce produit flatteur 2 en 1 glisse sur vos joues et vos lèvres et applique une douce teinte de couleur qui fond sur votre peau. Vous donne un fard à joues sain et hydraté où vous le souhaitez. Mélangeable et respirant, même en couches. Facile à appliquer, facile à porter et frais toute la journée. Ingrédients actifs: - Beurre de karité bio: un revitalisant ultra léger - Cire d'écorce d'orange: apaise la peau sèche et les démangeaisons - Huile d'avocat: hydrate, nourrit et aide à réparer la peau irritéeConseils d'utilisation : - Appliquez le Multi-Stick sur vos joues avec vos doigts, un pinceau dense ou tout simplement depuis le tube pour un blush naturel - Essuyez doucement le produit du bout des doigts ou au pinceau pour obtenir une couche de couleur douce - Pour de meilleurs résultats, utilisez ensuite le fond de teint True Skin Serum et la poudre de finition Soft Focus - Vous pouvez également utiliser le Multi-Stick comme baume sur