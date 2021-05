Emily Blunt admet que les bandes de super-héros ne sont pas pour elle

Distribain Baignoire balnéo rectangulaire Elle&Lui; 40 jets

Baignoire balnéo rectangulaire de luxe spa Elle&Lui 2; personnes 40 jetsOffrez-vous de bons moments de détente en duo avec cette grande baignoire balnéo rectangulaire deux places. Pour que la détente soit complète, les deux places sont têtes-bêches, ainsi vous ne vous gênez pas et pouvez facilement converser et partager ces instants de complicité. Les deux places possèdent un dossier incliné pour plus de confort. Elles sont également munies de 3 buses d'eau et une turbobuses dorsales chacune pour dénouer votre dos. Les 24 injecteurs d'air en fond de cuve procurent un effet d'apaisement immédiat. Et enfin, les 4 turbobuses latérales viennent compléter les massages en envoyant un mélange eau et air pour un bienfait garantie.Le + : Ses deux places sont têtes-bêches