Emily Blunt a discuté de l’ambiance du «camp» d’été lors du tournage d’Oppenheimer avec son voisin Matt Damon

Lors d’un chat exclusif avec PEOPLE, star Emilie Blunt parlé du tournage Oppenheimer avec Matt Damon et a noté que tourner le thriller avec sa co-vedette était comme être au « camp » d’été. Lors d’une conversation avec le point de vente lundi (avant d’accueillir le 17e gala-bénéfice annuel de l’American Institute for Stuttering), le Endroit calme L’acteur a révélé que son co-vedette Damon est aussi son voisin.





Blunt a déclaré: « Matt Damon et moi revenons des années en arrière. Matt vit dans notre immeuble, en fait, donc nous traînerions beaucoup. »

Elle a ajouté : « C’était comme être au camp ! Nous étions au milieu du désert mexicain dans un hôtel au milieu de nulle part, et nous étions tous ensemble à faire ce film extraordinaire. »

Oppenheimer est un biopic qui suit le scientifique J. Robert Oppenheimer (joué par Cillian Murphy), l’homme connu pour avoir dirigé le projet Manhattan et souvent reconnu comme le créateur de la bombe atomique. Dans le film, Blunt dépeint la femme d’Oppenheimer, Kitty Oppenheimer, et Damon joue Leslie Groves, lieutenant général et officier du US Army Corps of Engineers. Le film comprend également Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh et Josh Hartnett.

Emily Blunt a déclaré qu’elle et sa co-vedette Cillian Murphy étaient « épais comme des voleurs »

Tout en réfléchissant au travail avec le Peaky Blinders star, Blunt a noté, « Moi et Cillian sommes comme des voleurs parce que nous avons travaillé ensemble avant [on A Quiet Place Part II] et je l’adore. Nous avons beaucoup de confiance entre nous. Donc j’ai passé le plus de temps avec Cillian. »

Concernant le film, Blunt a ajouté : « Tu vas adorer. C’est tellement incroyable, ce film. Je suis tellement excité. »

Blunt a ensuite révélé ce qui l’avait amenée à jouer Kitty, en disant: « C’est une si grande personnalité. Elle est un peu mortelle. Elle ne se conformait pas à l’idéal de la femme au foyer des années 50. Nous aimons un non-conformiste. Et elle était une telle confidente pour lui et fougueuse et intelligente et troublée. Pas une personne facile. Donc je suppose que je l’ai vue parce qu’elle était une personne difficile; c’était un grand défi pour moi de la prendre en tant que personnage.

En parlant avec les GENS, le le diable s’habille en Prada star a également parlé de soutenir l’AIS. Blunt a déjà expliqué comment son grand-père, son oncle et son cousin avaient tous un bégaiement et a révélé qu’elle avait également remarqué qu’elle en avait un quand elle avait environ six ou sept ans.

Blunt a déclaré: « C’est une organisation tellement émouvante. Ils abordent ce handicap à bras ouverts, et ils sont tous centrés sur l’auto-compassion et l’enhardissement pour les gens. Parce que c’est un handicap qui fait rétrécir les gens et les pousse à se replier sur eux-mêmes et à s’éloigner. Donc, la cause consiste simplement à libérer la voix des gens. Et puis vous changez des vies parce que je pense que si les gens se sentent mis en cage par le handicap, ils ne représentent pas qui ils sont.

Elle a terminé en disant : « Alors ça me fait revenir parce que ce sont les gens les plus incroyables et les plus chaleureux. Ce sont les miens. Je les comprends. J’étais eux. C’est donc une joie, vraiment. »

Oppenheimer sort en salles le 21 juillet.