Emily Blunt a avoué qu’elle évitait de travailler chez Marvel

Black Widow fait partie des personnages les plus appréciés de la Univers cinématographique de Marvel et Scarlett Johansson ont gagné l’affection du public avec leur performance exceptionnelle. Cependant, l’histoire aurait pu être différente: Le rôle a été offert à Emily Blunt, mais l’actrice l’a refusé. Dans une interview, Il a avoué pourquoi il l’avait fait et a donné ses raisons pour éviter de travailler sur le MCU. Vue!

L’artiste britannique de 38 ans était proche de la veuve noire en 2009 lorsqu’elle avait sur la table la proposition d’être Natasha Romanoff dans Iron Man 2. À cette époque, il traversait l’un des meilleurs moments de sa carrière après des succès comme Le diable porte la mode, la jeune Victoria Oui Nettoyage au soleil. L’arrivée chez Marvel a représenté une étape gigantesque pour sa vie, mais a décidé de le refuser.

Emily Blunt en 2020 (Getty)



S’adressant à l’émission de radio de Howard Stern, Blunt a rappelé qu’il aurait dû dire non en raison de problèmes d’horaire. «En fait, je veux éclaircir l’histoire. Il m’avait engagé pour faire les voyages de Gulliver. Je me soucie beaucoup des décisions que je prends.« Elle a déclaré à propos de son engagement à jouer la princesse Mary dans le film.

Pourquoi Emily Blunt a-t-elle rejeté Black Widow?

« Ce n’est pas que je n’étais pas à la hauteur. J’adore Iron Man et quand on m’a proposé Black Widow, j’étais obsédé par Iron Man. Je voulais travailler avec Robert Downey Jr, ça aurait été incroyable. Mais je ne sais pas. si les films de super-héros sont pour moi. Non, je les aime. Je ne les aime vraiment pas. « , il a avoué ses doutes quant à son travail dans le MCU.

La Londonienne est allée plus loin et a même dit qu’elle était « épuisé » des films de super-héros. « Nous sommes inondés, ce ne sont pas seulement tous les films, mais aussi les séries télévisées sans fin. Je ne veux pas dire que je ne voudrai jamais jouer un super-héros. Il faudrait juste que ce soit une très bonne chose et une très bonne caractère, et alors peut-être que je serais intéressé. « , Tenu.

Emily a également été consultée sur les rumeurs qui se sont répandues sur son possible rôle de Sue Storm dans le remake de les 4 Fantastiques. Cependant, il a précisé que c’était un « fan-casting » et qu’il n’a reçu aucune proposition.