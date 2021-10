Emily Atack dit que certains des trolls qui la harcèlent sexuellement en ligne sont des pères mariés

Emily Atack a révélé que certains des trolls qui envoient des menaces de viol et de meurtre sont clairement des pères qui « mettent leurs enfants au lit » avant d’envoyer les messages écoeurants.

L’acteur et comédien de 31 ans a déclaré que des utilisateurs anonymes lui envoyaient quotidiennement des centaines de messages.

Emily Atack au GQ Men of the Year Awards 2021. Crédit : Doug Peters/Alamy Stock Photo

En plus de cela, une personne a décrit avec succès les coussins de son canapé avant de menacer de la violer et de la tuer.

Elle a également impliqué la police, en particulier après que sa maison a été cambriolée, mais dit que toute enquête « a abouti à une impasse ».

S’adressant au Sunday Times, elle a déclaré qu’elle ne savait pas comment les personnes qui lui envoyaient des messages peuvent « dormir la nuit » sachant le genre de choses qu’elles ont envoyées.

Elle a déclaré: « Certains de ces hommes sont mariés et ont des enfants. Ils ont des filles sur leurs photos de profil et des choses comme ça.

« Comment pouvez-vous dormir la nuit en sachant que vous venez de mettre vos filles dans le lit, les avez probablement aidées à faire leurs devoirs, puis vous allez sournoisement sur votre téléphone [and sending sexual abuse]. »

Crédit : SOPA Images Limited/Alamy Stock Photo

En publiant sur son histoire Instagram, elle a fait un clin d’œil à l’heure – 9h49 – en écrivant: « J’espère que vous avez amené vos enfants à l’école à l’heure au milieu de votre frénésie de harcèlement sexuel. »

Le message, qui comprend langage explicite et offensant, dit: « Je suis un papa sexy de 55 ans, à chaque fois que vous publiez une photo, mon cœur fond, votre si belle pourrait simplement vous allonger à côté de vous et vous caresser les cheveux et vous embrasser toute la nuit pourquoi câliner ma femme ne le fera pas que plus [sic]. »

Un message plus tard disait: « Bébé, tu veux venir et faire un trio avec moi et ma femme, elle veut me regarder te baiser fort pourquoi tu doigtes et lèches le p**** de ma femme il y aurait du sperme partout magnifique DM moi si intéressé xxxxx [sic]. »

Crédit : Emily Atack

L’ancien Entre-deux On a demandé plus tôt cette année à la star combien de messages sexuellement explicites elle recevait. S’adressant à Unilad, Emily a déclaré: « Je reçois quotidiennement… oh, je veux dire, c’est des centaines, des centaines. Je reçois des centaines de messages. »

Atack a ensuite lu quelques messages graphiques qui lui ont été envoyés par de parfaits inconnus.

Elle a déclaré: « Je ne les ai jamais dit à voix haute, c’est assez intimidant de les dire devant la caméra », avant de lire: « ‘Laisse papa te faire jouir comme le sale sl ** que tu es, laisse-moi t’imprégner, espèce de sale sperme qui ***. Je sais que tu es une sale sl**, je sais ce que tu aimes.‘

« Oh, c’est intéressant. »Je suis papa de quatre enfants, pourquoi ne pas être méchant avec moi comme tu l’es toujours avec tout le monde et laisser ce mauvais papa gicler sur ton visage ?‘ »

Crédit : Emily Atack

Elle a poursuivi en ajoutant: « Je me suis entraîné l’autre jour, avant 10 heures du matin, j’avais vu trois pénis que je n’avais pas demandé à voir – trois coups de c ** k qui avaient été envoyés.

« Si j’étais sorti dans la rue pour prendre un café et que trois hommes m’avaient flashé en chemin, je serais en morceaux, je serais traumatisé.

« Mais honnêtement, il y a quelque chose à propos de quand c’est en ligne, et je déteste l’admettre, je m’y suis tellement habitué, je me dis simplement ‘Oh, pour l’amour de merde, ah, mon Dieu, urgh.’