Emily à Paris, spin-off de The Witcher et plus : toutes les premières de séries sur Netflix en décembre 2022

service de diffusion en continu Netflix La fin du mois de novembre approche lentement pour commencer le dernier mois de 2022, il sera donc plus que spécial de clôturer une année qui a commencé avec de multiples incertitudes dues aux baisses d’abonnés et aux pertes économiques. Bien que l’entreprise ne traversait pas son meilleur moment, il faut souligner qu’entre-temps la série télévisée est devenue la plus parlée au monde et ils espèrent répéter ce phénomène dans les semaines à venir. Découvrez tous les spectacles qui seront diffusés sur la plateforme en décembre !

+Toutes les premières des séries sur Netflix en décembre 2022

+La danse des lucioles : Saison 2

Date de sortie: 2 décembre

Pour Kate et Tully, aucun obstacle n’est trop grand quand il s’agit de leur amitié de longue date. Mais une erreur pourrait-elle les séparer à jamais ?

+Ma vie peu orthodoxe : Saison 2

Date de sortie: 2 décembre

Le divorce de Julia atteint son paroxysme, Batsheva et Miriam font avancer leur amour et leur carrière, et Aaron résiste à l’appel à la sécularisation.

+Je déteste Noël

Date de sortie: 7 décembre

Après avoir menti à sa famille au sujet de son nouveau petit ami, une infirmière célibataire se lance dans une recherche désespérée d’un rendez-vous pour Noël… dans seulement 24 jours.

+smiley

Date de sortie: 7 décembre

Deux hommes et leurs amis à Barcelone traversent des doutes, des rencontres et des relations gâchées alors qu’ils recherchent le véritable amour.

+Jouer avec le feu : Saison 4

Date de sortie: 7 et 14 décembre

Un autre groupe de célibataires arrive pour une retraite dans une nouvelle résidence de rêve, où ils doivent réprimer leurs désirs naturels pour gagner le grand prix.

+Comment gâcher Noël : la baby shower

Date de sortie: 9 décembre

Après deux Noël chaotiques, les familles Sello et Twala pourront-elles mettre leurs différends de côté pour accueillir le premier bébé de Beauty et Sbu ?

+Dream Remodels : Saison 4

Date de sortie: 9 décembre

D’une arcade époustouflante à une métamorphose somptueuse de caravane, Shea et Syd continuent de créer des espaces fantastiques pour de vraies familles.

+CHAT

Date de sortie: 9 décembre

Un ancien informateur de la police, désormais sous une autre identité, doit infiltrer un grand empire de la drogue, mais découvre un lien dangereux avec son passé.

+Le paradis à deux : saison 2

Date de sortie: 13 décembre

Un nouveau groupe de célibataires se rencontre sur une île isolée pour trouver l’amour. Qui pourra s’évader avec ses nouveaux partenaires à un rendez-vous de rêve ?

+ paillettes

Date de sortie: 14 décembre

Pologne, 1976. Trois femmes déterminées naviguent dans les changements sociaux et politiques alors qu’elles luttent pour devenir indépendantes et trouver l’amour.

+La recrue

Date de sortie: 16 décembre

Un avocat débutant de la CIA tombe tête baissée dans le monde dangereux de l’espionnage lorsqu’un ancien agent menace de révéler les secrets de l’agence.

+Tempête de Noël

Date de sortie: 16 décembre

Une tempête emprisonne les voyageurs et les travailleurs dans un aéroport et les oblige à passer les heures avant Noël ensemble.

+Monstres de danse

Date de sortie: 16 décembre

Dans cette compétition animée, des danseurs déguisés en avatars informatisés nous montrent leurs meilleurs mouvements pour gagner 250 000 €.

Date de sortie: 21 décembre

Un an après avoir déménagé à Paris grâce à un job de rêve, Emily atteint un carrefour professionnel et amoureux qui déterminera son destin.

+Alice à Borderland : Saison 2

Date de sortie: 22 décembre

Les jeux sont plus meurtriers et Tokyo est plus sauvage et plus cruel. Arisu pourra-t-il retourner dans le monde réel ? Et s’il le fait, cela vaudra-t-il tout ce qu’il a perdu ?

+Aucune introduction nécessaire avec David Letterman : Volodimir Zelensky

Date de sortie: 23 décembre

David Letterman se rend à Kyiv, en Ukraine, pour interviewer le président Volodymyr Zelensky.

+The Witcher : l’origine du sang

Date de sortie: 25 décembre

Plus de mille ans avant Geralt de Riv, sept parias du monde elfique se réunissent dans une quête de sang contre un pouvoir imparable.

+Mère il n’y en a que deux : Saison 3

Date de sortie: 25 décembre

Ana et Mariana font face à un procès et à une nouvelle entreprise tout en préservant les apparences, mais leurs vrais sentiments rendent les choses difficiles.

+Un bandit du futur

Date de sortie: 25 décembre

Après avoir reçu un coup à la tête, un homme se réveille en 1927 et découvre qu’il ressemble à un bandit notoire… et il y a des avantages à cela !

+ trahison

Date de sortie: 26 décembre

L’avenir radieux d’un agent du MI6 prend un tournant décisif lorsque ses retrouvailles avec un espion russe l’obligent à remettre en question toute sa vie.

+The Circle : États-Unis : Saison 5

Date de sortie: 28 décembre

Huit nouveaux joueurs tentent de découvrir les faux profils, de nouer des amitiés et de tirer le meilleur parti des secondes chances lors de ce cinquième voyage.

+La Reine du Sud : Saison 3

Date de sortie: 30 décembre

Après quatre ans de prison, Teresa s’évade avec l’aide d’Epifanio, qui veut l’emmener en Bolivie. Mais Sofia, déjà adolescente, a aussi besoin d’elle.

+ Big Sky : Saison 3

Date de sortie: 30 décembre

Steffi, Luz, leur famille et leurs amis se battent pour l’avenir de Cielo Grande lorsque les nouveaux propriétaires bougent et prennent le contrôle de la station.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂