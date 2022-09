Emily à Paris, saison 3 : premier aperçu et confirmation de sa sortie sur Netflix

Netflix

La saison 3 d’Emily in Paris se rapproche de Netflix et ce jeudi les premières images des nouveaux épisodes ont été présentées. C’était déjà dit à l’ouverture !

©NetflixEmily à Paris, saison 3 : premier regard et confirmation de sa sortie sur Netflix.

Émilie à Paris est venu au service de streaming Netflix fin 2020 et est immédiatement devenue l’une des séries les plus populaires du moment, bien qu’elle ait été durement critiquée en France pour de prétendus clichés envers sa société. Cependant, il est revenu l’année suivante et le nombre d’audience n’a cessé de croître, suffisamment pour recevoir un renouvellement pour une troisième et une quatrième saison. Nous avons déjà les premiers aperçus de la partie 3 !

Dans le deuxième épisode, Emily se retrouve plus installée à Paris, bien qu’elle soit encore en train de s’adapter aux coutumes françaises. Après avoir été impliquée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier ami français, elle est déterminée à se concentrer sur son travail, qui est de plus en plus difficile pour elle. En revanche, dans un cours de français, elle rencontre un expatrié qui la rend folle, mais éveille aussi sa curiosité.

Pour le moment, l’intrigue principale de la saison 3 n’a pas été révélée, mais la protagoniste poursuivra son travail et ses conflits amoureux. Emily a reçu une promotion chez Savoir, après que sa patronne Madeline se soit disputée avec Sylvie, qui va lancer sa propre entreprise de marketing. Cependant, la jeune femme devra prendre la décision si elle reste à Paris ou si elle doit poursuivre son engagement professionnel et retourner à Chicago. De plus, il est en pleine situation amoureuse pour départager Alfie ou Gabriel. Les premières images sont arrivées !

Début juin, le tournage a commencé, dans lequel les premiers aperçus des coulisses ont été vus avec son protagoniste, Lily Collins. Aucun nouvel ajout à leur distribution n’a été annoncé jusqu’à présent, mais ils devraient revenir. Philippine Leroy-Beaulietu (Sylvie), Parc Ashley (Esprit Chen), Lucas Bravo (Gabrielle), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouéry (Luc), Camille Razar (Camille), Guillaume Abadie (Antoine Lambert) et Lucien Laviscount (Alfie).

+Quand est diffusée la saison 3 d’Emily in Paris ?

Depuis Netflix Ils n’ont pas encore confirmé la date exacte de la première de la saison 3 de Émilie à Parismais on a dit que sera disponible plus tard cette année. Si tel est le cas, la tradition de la série créée par Darren Star de revenir avec un épisode par an est maintenue, il est donc supposé que la même chose se produira également avec la quatrième partie de l’histoire.

