« Emily à Paris » Saison 2 EN LIGNE : comment et à quelle heure voir les nouveaux épisodes

Après plus d’un an, Darren Star revient avec la deuxième saison de « Emilie à Paris« Pour résoudre toutes les histoires inachevées laissées par le premier volet, y compris le triangle amoureux entre Emily, Gabriel et Camille.

Visiblement, Lily Collins reprend son rôle d’Emily Cooper, tout comme Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien) . ), et William Abadie (Antoine Lambert). Rejoindre également le casting sont Jeremy O. Harris (Gregory Elliott Dupree), Arnaud Binard (Laurent G) et Lucien Laviscount (Alfie).

La deuxième saison de « Emilie à Paris« Il y aura dix épisodes et cette fois le protagoniste devra prendre » des décisions étonnamment difficiles. Tout ne sera pas ce qu’il paraît. Il s’agit toujours de remettre en question votre vision du monde américaine. Nous avons beaucoup de fourches sur la route et d’endroits où aller », a déclaré Star à ‘E! News’.

Gabriel et Emily sous la pluie dans une scène de la deuxième saison d’« Emily à Paris » (Photo : Netflix)

COMMENT ET A QUELLE HEURE POUR VOIR LA SAISON 2 DE « EMILY IN PARIS » ?

La deuxième saison de « Emilie à Paris« Sera en première ce mercredi 22 décembre à Netflix. Aux horaires suivants par pays :

Mexique : 02h00.

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 03h00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00.

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00.

Espagne : 09h00.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « EMILY IN PARIS » ?

Emily va-t-elle accompagner Mathieu à Saint Tropez, Camille va-t-elle découvrir ce qui s’est passé entre Emily et Gabriel ? Gabriel retournera-t-il auprès de Camile ou choisira-t-il Emily ? De quoi Camille veut-elle parler à Emily ? Sylvie et Antoine vont-ils se remettre ensemble ? Telles sont quelques-unes des questions que le nouveau lot de chapitres de « Emilie à ParisDoit répondre.

Selon le synopsis officiel de Netflix, « maintenant qu’elle est plus installée à Paris, Emily va de mieux en mieux dans la ville, même si elle s’adapte toujours aux coutumes françaises. Après avoir été impliquée dans un triangle amoureux avec son voisin et son premier ami français, elle est déterminée à se concentrer sur son travail, qui se complique chaque jour. En cours de français, Emily rencontre un expatrié qui la rend très nerveuse, mais pique aussi sa curiosité”.