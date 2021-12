Emily à Paris revient sur Netflix avec une Lily Collins totalement renouvelée

Netflix est l’une des grandes entreprises qui n’a pas peur d’oser parier sur différentes productions. Et même s’ils échouent parfois à obtenir un grand succès, avec Emilie à Paris oui, ils ont répondu à toutes les attentes. La série, avec Lily Collins, est l’une des comédies dramatiques les plus regardées de ces derniers temps et, par conséquent, ce 22 décembre se prépare à présenter sa deuxième saison.

Comme dans la première édition, Emilie à Paris aura dix nouveaux épisodes dans lesquels Lily Collins elle se mettra à nouveau à la place du protagoniste pour continuer à raconter son histoire. Aujourd’hui, ce responsable marketing américain doit faire face à de nouveaux défis commerciaux et amoureux. Avec une performance brillante, l’actrice parvient à inclure dans la vie de son personnage un peu de drame, de comédie et de romantisme qui décrit parfaitement l’essence d’Emily Cooper.

Après sa liaison avec Gabriel dans la première saison, Emily doit maintenant faire face à la culpabilité de coucher avec le petit ami de son amie. Cependant, grâce à l’apparition d’un nouveau partenaire nommé Alfie, tout pourrait changer pour elle. Lucien Laviscount est celui qui incarne ce personnage qui, après cette performance, pourrait devenir la nouvelle idole de Netflix. Bien sûr, dans la série, non seulement il ressemble au joli garçon, mais en plus son air de type décontracté fera de lui l’un des meilleurs personnages.

En revanche, les performances de Lucas Bravo, Camille Razat et Ashley Park dans les rôles respectifs de Gabriel, Camille et Mindy sont dignes d’admiration. Tous les trois restent dans une certaine mesure les confidents d’Emily, mais ceux qui apportent le plus de problèmes dans sa vie. Même si, pour ces nouveaux épisodes, l’importance que prend le personnage de Park fera beaucoup parler puisqu’elle apporte un nouvel air à la série, surtout lorsqu’elle fait office de boussole lorsque son amie s’égare.

Cependant, au-delà des liens personnels, la protagoniste se sent désormais déjà comme une Parisienne de plus et, tout en essayant d’apprendre le français, elle continue de grandir professionnellement après sa victoire avec Pierre Cadeau dans la première saison. Gagnant le respect de Savoir, il atteint des objectifs apparemment impossibles, mais pourrait causer sa propre destruction. Et, c’est là, où Lily Collins Elle montre à nouveau sa performance en mettant tout le drame sur son personnage.

Sans doute, Emilie à Paris C’est l’un des meilleurs paris Netflix de la dernière fois grâce à l’excellent niveau d’acteur et de production. Pourtant, force est de constater que cette saison, au-delà de la mise en scène admirable, la tenue vestimentaire laissait beaucoup à désirer. Laissant de côté le fin et le délicat, à cette occasion, les personnages portaient des vêtements qui dépassaient l’extravagance, faisant de Collins, dans certains chapitres, le seul qui continuait à maintenir la mode agréable de la première saison.

Mais, malgré tout, les prochains épisodes de Emilie à Paris confirment que la série donnera beaucoup de choses à raconter pour l’histoire captivante sur laquelle elle se concentrera cette fois. Sans aucun doute, la nouvelle édition de cette fiction est l’idéal pour passer les jours avant Noël scotché à Netflix.

