Emily à Paris : les déclarations acerbes de Lucas Bravo, l’interprète de Gabriel, à propos de son rôle dans la série Netflix

Netflix

Lucas Bravo a acquis une renommée internationale grâce à son rôle de Gabriel dans Émilie à Paris, mais apparemment, l’acteur n’est pas entièrement satisfait du rôle qu’il a joué. C’est ce qu’il a dit.

© GettyLucas Bravo

Il est des comédies romantiques qui, bien que frisant le cliché, réussissent à franchir les frontières grâce à la tournure qu’elles donnent à leur histoire. Parmi eux se trouve Émilie à Parisla série avec Lily Collins sur Netflix et il a déjà deux saisons disponibles sur la plateforme. En effet, cette fiction raconte non seulement une histoire d’amour typique, mais montre également l’amélioration personnelle de chaque personnage.

Même si, Émilie à Paris Il a également un autre point en sa faveur et c’est qu’il a opté pour des visages complètement nouveaux dans les première et deuxième saisons. C’est qu’au-delà Lily Collins être le protagoniste, avec cette série il y avait aussi des acteurs français qui ont complètement ébloui tous les fans. Bien que, l’un de ceux qui a eu le plus de regards est, ni plus ni moins que Lucas Bravo.

L’acteur a joué, dans les deux éditions de Émilie à Paris, à Gabriel, l’intérêt amoureux d’Emily Cooper et qui dans la deuxième partie est dans un triangle amoureux entre le protagoniste et son ex, Camille. Son personnage était l’un des plus aimés de toute la série car les fans ont été émerveillés par sa performance. À tel point qu’il a lui-même vu non seulement comment sa carrière a progressé à pas de géant, mais aussi sa renommée.

Cependant, apparemment Bravo n’est pas entièrement satisfait de la position qu’il a acquise après le strip. En dialogue avec Les tempsle Français a réfléchi sur l’accueil que son personnage a eu et comment cela l’a affecté en tant qu’artiste au point de devoir s’assurer qu’il est plus qu’un « joli visage ». « Vous ne pouvez pas être esthétiquement beau et intelligent ou avoir de la profondeur. Vous continuez à avoir des rôles comme le professeur de gym stupide, et il est difficile de briser cette image. Je ne me plains pas, bien sûr, mais c’est une réalité« , a-t-il pointé.

Ces mots font allusion à la peur que Lucas Bravo a avoué avoir : être catalogué, désormais, comme un homme de premier plan. « Je suis comme cette chose réifiée du jour au lendemain», a ajouté l’artiste dans ses déclarations. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il a également évoqué la renommée qui l’a propulsé Fiction originale de Netflix: « Il y a beaucoup d’attention à la qualité de mon travail. Je pense qu’être célèbre est la pire chose qui puisse vous arriver. C’est juste de la fumée. Cela ne veut rien dire», a clôturé l’acteur de manière retentissante.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂