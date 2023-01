Emily à Paris : la série Lily Collins en pleine polémique avec un homme politique français

in

Netflix

Après la troisième saison d’Emily à Paris, les critiques sont venues d’un politicien français pour une raison particulière.

©NetflixEmily à Paris : la série Lily Collins en pleine polémique avec un homme politique français.

Émilie à Paris C’est l’une des séries les plus populaires du service de streaming Netflix, au-delà du fait qu’à ses débuts, elle a fait l’objet de quelques critiques de la part du public et de la presse. Alors qu’il semblait que les problèmes avec la France appartenaient au passé, un politicien local a fait référence à l’émission mettant en vedette Lily Collins pour l’une des propositions présentées dans l’un des épisodes.

Lorsque l’émission créée par Darren Star a fait sa première apparition sur la plateforme, elle avait des taux d’audience élevés qui lui ont permis de se renouveler. Cependant, les Français n’étaient pas d’accord avec ce qui était montré dans la ville et ont dénoncé la stigmatisation sur différentes questions, pour lesquelles la presse y a donné les plus mauvaises notes.

+Un politicien français contre Emily à Paris

Dans la série, le protagoniste vit dans les combles d’un immeuble situé dans le 5e arrondissement de Paris ou le Quartier Latin, comme on le reconnaît aussi. La structure qu’il entretient date du XIXe siècle et fait partie des bâtiments qui n’étaient pas adaptés à l’augmentation des températures élevées et au respect de l’environnement. Sur ce, l’adjoint au maire de la ville, David Belliarda critiqué dans une déclaration à Libération.

Selon l’homme politique, le programme représente une version irréaliste de Paris qui n’est pas préparée au réchauffement climatique et qui montre les rues comme avec un « filtre Instagram », où les couleurs sont toujours fascinantes. Belliard assure que cette esthétique doit être abandonnée et réinventée pour accompagner les changements environnementaux.

Selon les études réalisées, la population du 5ème arrondissement de Paris est celle qui souffre le plus de la chaleur en été, principalement à cause des immeubles qui ne sont pas modernisés. Pour le moment, il n’y a pas de réponse de la part de la production de Émilie à Parismais on pense qu’il n’y aura pas de modifications.

