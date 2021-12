« Emily à Paris » : la fin de la saison 2 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après s’être entraînée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier ami français, Emily est déterminée à se concentrer sur son travail, mais ne peut s’empêcher de se sentir coupable, alors dans la deuxième saison de « Emilie à Paris« Tente de réconcilier Gabriel et Camille.

De plus, elle décide de poursuivre sa relation avec Mathieu et de voyager à Saint Tropez, mais ses plans sont ruinés lorsque son petit ami surprend une conversation avec Gabriel. Après avoir été abandonnée à la gare, Emily essaie de rentrer chez elle, mais Camille la convainc de profiter de vacances avec des amis.

Emilie Elle ne peut pas arrêter de travailler, cependant, une grave erreur sur les réseaux sociaux l’oblige à faire une pause. Plus tard, elle profite de son dîner d’anniversaire pour réunir Gabriel et Camille, mais l’événement tourne au drame lorsque la jeune française découvre la supercherie de son amie.

Gabriel et Emily sous la pluie dans une scène romantique de la deuxième saison d’« Emily à Paris » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 D’« EMILY À PARIS » ?

Après avoir perdu un ami, le drame personnel de Emilie Cela affecte son travail chez Savoir, car Camille demande à Cooper de ne pas reprendre l’entreprise familiale. Malgré tous les efforts du jeune cadre, l’ex-petite amie de Gabriel refuse de lui parler. Cependant, sur les conseils de sa mère, il change d’avis et d’attitude.

Après avoir dîné avec Emily, Camille cherche à se faire pardonner avec Gabriel lors de l’ouverture de leur restaurant. De plus, il se débarrasse d’Em en la forçant à promettre que leur amitié ne sera pas affectée par le chef et qu’aucun ne sera avec lui.

Cette dernière pousse Emily à s’éloigner de son voisin sous prétexte qu’elle ne restera qu’un an et commence à sortir avec Alfie, un camarade de classe de ses cours de français qui n’est pas au courant du drame et s’entend bien avec Gabriel. Cependant, un partenaire de Cooper se charge de le mettre au courant.

En revanche, le patron d’Emily à Chicago arrive pour superviser la comptabilité de Savoir et rend Sylvie nerveuse, d’autant plus qu’elle découvre qu’elle avait un traitement de faveur avec Antoine pour être son amant et il en va de même avec le nouveau photographe de Sauveur. De plus, la romance naissante de Mindy prend un coup lorsque son secret est révélé.

Sylvie démissionne de Saviour avec toute son équipe après l’arrivée de Mads (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « EMILY IN PARIS » ?

Avant que Mads n’arrive à Paris, Sylvie décide d’abandonner Saviour et d’emmener toute son équipe et ses clients avec elle. Est-ce que ça inclut Emily ? Bien qu’il s’agisse d’une décision compliquée, le jeune cadre décide de rester en France pour Gabriel, mais lorsqu’elle le cherche pour lui avouer ses sentiments et la vraie raison de son éloignement, elle découvre qu’il est revenu avec Camille.

La deuxième saison de « Emilie à Paris» Se termine par le protagoniste appelant Sylvie pour l’informer de sa décision. Alors Emily acceptera-t-elle la proposition de Sylvie et restera-t-elle plus longtemps en France ? Gabriel découvrira-t-il les mensonges de Camille ? Qu’arrivera-t-il à Alfie après son retour à Londres ? Comment Mads réagira-t-elle à la décision de son pupille ? Mindy récupérera-t-elle son petit ami et sa famille ?