Emily à Paris des acteurs qui seraient tombés amoureux sur le tournage de Netflix

La deuxième saison de Emilie à Parisfrappez Netflix avec style. La série, avec Lily Collins, était l’une des nombreuses touchées par la pandémie de COVID 19 et ses nouveaux épisodes étaient très attendus par les fans. À tel point que maintenant, avec son arrivée, les adeptes de cette histoire étaient ravis de l’intrigue, de la croissance personnelle d’Emily Cooper et, à son tour, de l’incorporation de nouveaux personnages.

Le synopsis officiel de la deuxième saison de Emilie à Paris Il dit: « Déjà plus installée à Paris, Emily navigue dans la ville, même si elle s’adapte toujours aux coutumes locales. Après s’être empêtrée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier ami français, elle est déterminée à se concentrer sur son travail, qui ne manque jamais de présenter de nouveaux déboires. En cours de français, elle rencontre un autre expatrié qui l’exaspère mais, en même temps, l’intrigue”.

C’est-à-dire, Emilie à Paris Il est revenu avec beaucoup plus de drame et d’émotions à toucher et, à son tour, a rendu les fans fous. Sans aucun doute, encore une fois, cette bande est une fois de plus sacrée comme l’une des comédies romantiques les plus dramatiques, mais importante de Netflix. Et maintenant, tout indique que la série est allée plus loin, car tout le romantisme que son intrigue comporte a fait que l’amour de deux des acteurs les plus importants dépasse l’écran.

Il est à noter qu’il n’y a toujours pas de confirmation officielle, mais Tout indique que Lucien Laviscount, l’interprète d’Alfie et Ashley Park, l’actrice qui donne vie à Mindy, pourrait être en couple. Les artistes n’avaient jamais travaillé ensemble et se sont rencontrés, pour la première fois, sur le plateau de la fiction Netflix, mais apparemment leur alchimie a été instantanée et les a amenés à parier sur une relation au-delà du plateau de la production dans laquelle ils travaillent.

Bien que pendant le strip, ils ne soient que des connaissances puisqu’il est la nouvelle conquête du protagoniste, Emily, et qu’elle a une autre relation, au cours de certaines scènes, ils ont coïncidé et cela les aurait amenés à mieux se connaître hors caméra. Et, bien que ni confirmé ni démenti cette information, la réalité est que les dernières publications des deux ont fait beaucoup parler et ont été celles qui ont déclenché ces rumeurs.

C’est à travers ses stories Instagram que certains messages compromettants ont été consacrés. C’est plus, Laviscount a partagé un cliché consacrant un joyeux anniversaire à la soeur de Park et Ashley n’a pas hésité à le poster en écrivant « mon coeur« Pour raconter plus tard que sa lignée a visité Paris pendant les enregistrements et qu’ils sont tous deux sortis pour profiter de la nuit parisienne avec l’interprète d’Alfie.

Pour l’instant, nous devons attendre une confirmation officielle, mais la vérité est que toutes les dédicaces étaient surprenantes et montraient clairement que le nouveau coup de cœur de Netflix avait déjà le cœur occupé. Rappelons que Lucien Laviscount a écarté Régé-Jean Page de sa première apparition dans Emilie à Paris.

