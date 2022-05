Emily à Paris : ce que l’on sait de la saison 3

Tout semble indiquer qu’Emily passera plus de temps à Paris ; cependant, pour savoir ce qu’il adviendra exactement de la jeune cadre et ce qu’elle décidera après avoir découvert une nouvelle dévastatrice, Netflix doit encore renouvelerÉmilie à Paris» pour une troisième saison, toujours avec Lily Collins en tête du casting.

Mais si loin, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la comédie dramatique, bien qu’apparemment dans le dernier chapitre, les aventures d’Emily en France pourraient se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes. En fait, Collins a dit à Glamour : « J’espère que les téléspectateurs se retrouveront davantage dans différents personnages et se sentiront vus et représentés dans la série. Et j’espère que nous aurons une troisième saison, parce que j’espère vraiment que nous pourrons revenir et refaire ça. ».

De son côté, la costumière de «Émilie à Paris», Marylin Fitoussi, a révélé à ELLE qu’elle a déjà des idées pour les costumes de la troisième saison. « Mon rêve pour la saison 3 serait de recycler les costumes [de] Saison 1. Je ne sais pas si nous pouvons faire ça, mais je rêve d’apporter certaines des tenues les plus emblématiques de Lily à la boutique de recyclage et de voir ce qu’elles peuvent faire, couper et faire. ».

Emily a décidé de s’éloigner de Gabriel à cause d’un pacte qu’elle a conclu avec Camille (Photo : Emily in Paris/Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « EMILY IN PARIS » ?

À la fin de la deuxième saison de « Émilie à Paris», Alfie doit retourner à Londres, mais demande à Em de poursuivre leur relation à distance. Pendant ce temps, la visite de Mads à Paris cause plusieurs problèmes à Savior, notamment avec Sylvie, qui décide de démissionner et d’emmener toute son équipe et ses clients avec elle.

Cela inclut-il Emily ? Bien que ce soit une décision compliquée, la jeune cadre décide de rester en France pour Gabriel, mais lorsqu’elle le cherche pour lui avouer ses sentiments et la vraie raison de sa brouille, elle découvre qu’il est revenu avec Camille.

Désabusé, le protagoniste de « Émilie à Paris» appelle Sylvie pour l’informer de sa décision. Alors, Emily va-t-elle accepter la proposition de Sylvie et rester plus longtemps en France ? Gabriel découvrira-t-il les mensonges de Camille ? Qu’adviendra-t-il d’Alfie après son retour à Londres ? Comment Mads réagira-t-il à la décision de son élève ? Mindy va-t-elle récupérer son petit ami et sa famille ?

Alfie est le nouvel amour d’Emily dans la série « Emily à Paris ». (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « EMILY A PARIS » 3

Netflix On n’a pas encore confirmé quels acteurs reviendront pour le troisième volet de cette comédie romantique, mais Lily Collins, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo et Camille Razat font partie des acteurs qui devraient revenir.

Lily Collins comme Emily Cooper

Ashley Park dans le rôle de Mindy Chen

Philippine Leroy Beaulieu dans le rôle de Sylvie

Lucas Bravo comme Gabriel

Camille Razat comme Camille

Samuel Arnold comme Julien

Bruno Gouéry comme Luc

Kate Walsh comme Madeline

William Abadie comme Antoine Lambert

Charles Martins comme Mathieu Cadault

Jean-Christophe Bouvet comme Pierre Cadault

Lucien Laviscount comme Alfie

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « EMILY A PARIS »

La troisième saison de « Émilie à Paris” n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « Emily à Paris », série Netflix

QUAND SERA LA PREMIÈRE DE LA SAISON 3 DE « EMILY IN PARIS » ?

La troisième saison de « Émilie à Paris” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais il est fort probable que les nouveaux épisodes seront diffusés sur la plateforme de streaming fin 2022.

Sylvie a démissionné de Saviour et a pris toute son équipe et ses clients (Photo : Emily in Paris / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « EMILY A PARIS » ?

Après avoir perdu un ami, le drame personnel de Emilie Cela affecte son travail chez Savoir, car Camille demande à Cooper de ne pas reprendre l’entreprise familiale. Malgré les efforts du jeune cadre, l’ex-petite amie de Gabriel refuse de lui parler. Cependant, sur les conseils de sa mère, il change d’avis et d’attitude.

Après avoir dîné avec Emily, Camille tente de se racheter auprès de Gabriel lors de l’ouverture de son restaurant. De plus, il écarte Em de son chemin en la forçant à promettre que leur amitié ne sera pas affectée par le chef et qu’elle ne le sera pas non plus avec lui.

Ce dernier amène Emily à prendre ses distances avec son voisin sous prétexte qu’elle ne restera qu’un an et commence à sortir avec Alfie, un camarade de classe de ses cours de français qui n’est pas au courant du drame et s’entend avec Gabriel. Cependant, un collègue de Cooper est chargé de le mettre au courant.

D’autre part, le patron d’Emily de Chicago arrive pour superviser la comptabilité de Savoir et rend Sylvie nerveuse, d’autant plus qu’elle découvre qu’elle a eu un traitement préférentiel avec Antoine pour être son amant et la même chose se produit avec le nouveau photographe de Savior. De plus, la romance naissante de Mindy prend un coup lorsque son secret est dévoilé.