Emilio Estevez quitte Mighty Ducks: Game Changers avant la saison 2

Bien que star d’origine Emilio Estévez a repris le rôle de Gordon Bombay dans la première saison de Disney + de leur renaissance de la comédie de hockey sur glace Les puissants canards, il ne reviendra pas pour la seconde. Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu va maintenant aller de l’avant sans l’implication d’Estevez, ce qui semble se résumer à un désaccord entre l’acteur et l’exigence de vaccination Covid de Disney, bien que ni Estevez ni ses représentants ne fassent de commentaire pour savoir si cela est vrai ou non.

Comme la plupart des séries Disney+, Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu utilisera une approche de vaccin Covid tout ou rien pour les acteurs et l’équipe de la « Zone A », comme cela a été convenu entre les principaux syndicats et Hollywood Studios dans le plus récent accord de retour au travail qui a été mis en place pour prévenir les épidémies de Covid sur- définir autant que possible.

Deadline a rapporté qu’Estevez n’avait pas fourni les garanties nécessaires qu’il se conformerait à la politique, via ses représentants, et avec les scripts en cours de préparation pour commencer le tournage au début de 2022, la décision semble avoir été prise de simplement réécrire le script pour retirer son personnage du jeu. En revanche, des sources proches de l’acteur ont cité des « différences créatives » comme principale raison pour laquelle l’acteur s’est séparé de la série.

Estevez est apparu à l’origine sous le nom de Bombay dans l’original Les puissants canards en 1992, revenant pour deux suites en 1994 et 1996. Les films familiaux étaient globalement un film familial standard que Disney a produit pour le plaisir à la fin des années 80 et au début des années 90, le film de bien-être qui a vu un outsider passer et gagner la journée contre toute attente. La série reprend l’histoire des Mighty Ducks dans le Minnesota d’aujourd’hui, où l’équipe autrefois désordonnée est maintenant une équipe de jeunes compétitive et performante. Mais tout le monde sait que les équipes qui réussissent ne font pas de bonnes histoires, alors au lieu de nous concentrer sur les Mighty Ducks désormais définitivement, nous suivons Evan Morrow, 12 ans, qui est expulsé de l’équipe et avec l’aide de sa mère et de Gordon d’Estevez, ils mettre sur pied une nouvelle équipe d’inadaptés et commencer à redécouvrir l’amour de jouer au jeu pour le pur amour de celui-ci.

La saison 2 ramènera Brady Noon dans le rôle d’Evan et Lauren Graham dans le rôle de sa mère, le casting comprenant également Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham et DJ Watts. D’autres stars ont été taquinées pour revenir. Alors qu’Emilio Estevez sera une grosse perte, étant donné qu’il est au cœur de la franchise depuis le début, rien ne laisse penser que la série souffrira trop sans lui et séduira toujours ses principaux fans.

Considérant que la première saison n’a été autorisée à filmer que lorsque Disney Studios a convenu avec les syndicats de la Colombie-Britannique au Canada que les tests Covid seraient effectués en standard pour tous les acteurs et l’équipe de la production. Avec de nombreux studios ayant maintenant adopté une règle de vaccination obligatoire, il n’est pas surprenant que nous voyions cela jouer un rôle dans le choix de certains acteurs de participer ou non à des productions, beaucoup hésitent encore à recevoir le vaccin Covid en raison de leurs propres croyances personnelles. Saison 2 de Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu sortira l’année prochaine sur Disney+. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Les Mighty Ducks