Emilio Estevez publie une déclaration après son départ de la saison 2 de Mighty Ducks

Estevez a repris son rôle d’entraîneur Gordon Bombay pour la série Disney +, mais vendredi, Deadline a annoncé qu’il ne serait pas de retour pour la deuxième saison à venir après un « aller-retour sur l’exigence de vaccination Covid de l’émission ».

Cependant, Estevez a maintenant partagé une déclaration dans laquelle il dit qu’il n’est pas « anti-vaxx » et qu’il ne revient pas dans la série n’était « rien de plus qu’un bon différend contractuel à l’ancienne » aux côtés d’une « myriade de différences créatives ».

Crédit : Disney+

Il a également révélé qu’il avait souffert de symptômes de coronavirus «à long terme» après avoir contracté le virus en mars de l’année dernière.

« Je prends cette pandémie très au sérieux, et je suis souvent taquiné au sujet de mon suivi continu des protocoles de sécurité et de mon excès de prudence. »

Il a poursuivi: « En dernière analyse, ce n’était rien de plus qu’un bon différend contractuel à l’ancienne et non, comme certains pourraient le croire, une position anti-vaccin. »

Il a poursuivi en disant qu’il avait contracté un coronavirus après avoir filmé le pilote de l’émission à Vancouver et qu’au cours de l’été et de l’automne de l’année dernière, Estevez a déclaré qu’il luttait contre le «syndrome de longue distance».

Lorsque le tournage est revenu en août, Estevez a déclaré qu’il s’inquiétait de la façon dont il pourrait rester en sécurité sur le plateau.

L’acteur a déclaré qu’il avait été rassuré par les producteurs qu’il serait en sécurité pendant qu’il travaillait, et a été » averti par mes anciens représentants des conséquences possibles et des risques juridiques que je pourrais encourir pour ne pas me présenter au travail comme ordonné « .

Crédit : Disney+

Sa déclaration a poursuivi: « Rétrospectivement, j’ai choisi à tort de protéger l’émission plutôt que d’être transparent sur le fait d’avoir contracté Covid-19. J’ai peut-être fourni un autre exemple public à savoir, à quel point nous sommes tous vulnérables à cette maladie mortelle. »

Il a déclaré aux fans qu’il était « déçu » de la tournure des événements, ajoutant: « Ma sortie de la série était due à une myriade de différences créatives – tout autre récit est faux.

« Aux fans de la franchise, je suis aussi déçu que vous.